Крім того, за інформацією видання, мільярдер вже близько року мешкає в будинку близького друга, підприємця Кена Говері, а не в орендованій квартирі площею 37 квадратних метрів, як він раніше заявляв. Проте найбагатша людина світу наполягає, що матеріал The Wall Street Journal – брехня.

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Чи справді Маск хоче придбати новий маєток

У травні минулого року Маск заявив, що позбудеться майже всього свого майна, тому що хоче присвятити себе Марсу, а матеріальні цінності на Землі "тягнуть його вниз". Він почав розпродавати власну нерухомість, а у грудні 2021 року позбувся свого останнього маєтку.

Журналісти WSJ пишуть, що насправді Маск вже понад рік живе в особняку свого друга Кена Говері, поки той подорожує світом. Маєток площею близько 740 квадратних метрів і вартістю 12 мільйонів доларів розташований в елітному районі Остіна, штат Техас. На території є басейн, джакузі і приватний пірс для пришвартовування човнів.

Маєток, у якому зараз нібито живе Ілон Маск / Фото Picometry

Крім того, за інформацією видання, Ілон Маск таємно підшуковує собі власний маєток в Остіні: він вже найняв декілька рієлторів і розглядає можливі варіанти. Одним з них буцімто став будинок ювелірної дизайнерки Кендри Скотт, однак угода не відбулась, оскільки мільярдер декілька разів не прийшов на огляд апартаментів.

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До слова, після публікації матеріалу WSJ, Кен Говері встиг дати коментар ЗМІ, у якому заявив, що інформація не відповідає дійсності.

Стаття The Wall Street Journal – брехня. Я не живу там і не збираюсь купувати будь-яку нерухомість,

– прокоментував сам Ілон Маск.

Разом з тим найбагатший мільярдер світу іронічно відповів на публікацію WSJ у твітері: "Але ж якого кольору наволочки? Ми повинні знати ці важливі деталі!"