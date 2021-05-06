За інформацією американських ЗМІ, окремі представники банківського сектору вже направили філіалам розпорядження стосовно переходу з онлайну на офісний режим роботи. Відновлення офісного режиму роботи в деяких фінансових установах Америки очікують до середині літа.

Цікаво "Віддаленка": перешкода, витрати чи можливості для бізнесу

Очільники фінустанов переконують у негативному впливі онлайну

Керівники низки компаній з Wall Street відкрито заявляють про свою переконаність у тому, що тривала дистанційна робота шкодить продуктивності праці і навчанню молодих банкірів на робочому місці. Тим часом, тривалі робочі тижні вдома важко переносяться молодшими банківськими співробітниками і сприяють професійному вигорянню.

JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США – планує відкрити всі свої офіси в США 17 травня на 50% заповнюваності, а також очікує, що усі співробітники повернуться в офіс на ротаційній основі до липня поточного року.

Goldman Sachs — одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі – відкриває свої американські офіси 14 червня, а офіси у Великобританії тиждень потому.

Пусті вулиці Wall Street у розпал епідемії коронавірусу / Фото Nbcnews

Не всі гравці з Wall Street поспішають відмовлятись від онлайн

Американські фінансові гіганти, такі як Bank of America та Wells Fargo, менш оптимістичні у своїх прогнозах щодо відновлення офісного режиму роботи. Вони схиляються до того, що повернення в звичний режим роботи слід очікувати не раніше Дня Праці — національного свята у США, що святкується першого понеділка вересня.

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