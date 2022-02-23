Взяв відвідувача у заручники і вимагав криптовалюту: терорист хотів "підірвати" магазин Apple

В Амстердамі озброєний чоловік взяв у заручники відвідувача магазину Apple. Він вимагав 200 мільйонів євро у криптовалюті, інакше погрожував підірвати будівлю.

Терорист у камуфляжному одязі з балаклавою зайшов до магазину Apple, вистрілив з пістолета і взяв одного з відвідувачів у заручники. На тілі у злочинця начебто була вибухівка.

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Чим все закінчилось

Після того, як зловмисник відкрив стрілянину, з магазину вдалось вибігти майже всім відвідувачам. Четверо людей зачинились в окремому приміщенні всередині будівлі.

Інцидент трапився 22 лютого близько 18 години вечора. Правоохоронці вели переговори із терористом протягом кількох годин. При цьому злочинець демонстрував на собі пояс, нібито з вибухівкою, і погрожував підірвати будівлю.

Єдиному заручнику вдалось самостійно втекти від терориста, коли той відволікся на рух поліцейського робота. Ситуація повністю відійшла під контроль поліцейських, коли зловмисник спробував втекти з магазину близько 23 години.

Він (терорист – ред. 24 канал) лежить на вулиці, його оглядають на наявність вибухових речовин. Співробітники поліції тримають його під прицілом. Заручник у безпеці,

– повідомляли поліцейські у твітері.

До слова, згодом з'ясувалось, що пояс із буцімто вибухівкою на тілі терориста був муляжем.

Терорист погрожував підірвати будівлю / Фото at5.nl