Вже не тільки Facebook: додаток TikTok встановив новий рекорд
Джерело:Business Insider
Додаток TikTok було завантажено понад три мільярди раз по всьому світу. Цей вражаючий показник до цього часу підкорили лише Facebook і підконтрольні компанії додатки.
Згідно з останніми даними Sensor Tower, TikTok став п'ятим неігровим додатком, який подолав позначку в три мільярди встановлень.
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Цей вражаючий показник засвідчив, що додаток Facebook, який дає людям прямий доступ до найбільшої соціальної мережі, вже не є таким унікальним для користувачів, оскільки додаток TikTok дає їм цікаву та веселу альтернативу.
До цього часу єдиними додатками, що зібрали понад три мільярди завантажень з січня 2014 року, були Facebook і його WhatsApp, Messenger і Instagram.
Щомісячна аудиторія Facebook майже учетверо більша
Попри те, що додаток TikTok увійшов у "клуб: 3 мільярди завантажень" його 732 мільйони щомісячних активних користувачів по всьому світу, поки що не можуть змагатись із 2,85 мільярдами активних щомісячних користувачів додатку Facebook.
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За останні роки розвитку TikTok показала, що це особлива соціальна медіаплатформа з однією унікальною перевагою, про яку часту мовчать. Йдеться про те, що TikTok забезпечує значно глибший та достовірніший погляд на життя впливових осіб, аніж інші соціальні медіаплатформи, і пропонує більшу інтерактивність користувачам.
Люди стали частіше користуватися цим додатком під час пандемії, оскільки багато хто шукав розваг, сидячи вдома.
Успіх розважальних функцій TikTok навіть спонукав конкурентів випустити свої власні функції, схожі на TikTok. Instagram запустив Reels в серпні 2020 року, запровадивши формат коротких відео для користувачів, які тепер з'являються в стрічці.
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