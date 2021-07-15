Вже не тільки Facebook: додаток TikTok встановив новий рекорд

Додаток TikTok було завантажено понад три мільярди раз по всьому світу. Цей вражаючий показник до цього часу підкорили лише Facebook і підконтрольні компанії додатки.

Згідно з останніми даними Sensor Tower, TikTok став п'ятим неігровим додатком, який подолав позначку в три мільярди встановлень.

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Цей вражаючий показник засвідчив, що додаток Facebook, який дає людям прямий доступ до найбільшої соціальної мережі, вже не є таким унікальним для користувачів, оскільки додаток TikTok дає їм цікаву та веселу альтернативу.

До цього часу єдиними додатками, що зібрали понад три мільярди завантажень з січня 2014 року, були Facebook і його WhatsApp, Messenger і Instagram.

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Попри те, що додаток TikTok увійшов у "клуб: 3 мільярди завантажень" його 732 мільйони щомісячних активних користувачів по всьому світу, поки що не можуть змагатись із 2,85 мільярдами активних щомісячних користувачів додатку Facebook.

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За останні роки розвитку TikTok показала, що це особлива соціальна медіаплатформа з однією унікальною перевагою, про яку часту мовчать. Йдеться про те, що TikTok забезпечує значно глибший та достовірніший погляд на життя впливових осіб, аніж інші соціальні медіаплатформи, і пропонує більшу інтерактивність користувачам.

Люди стали частіше користуватися цим додатком під час пандемії, оскільки багато хто шукав розваг, сидячи вдома.

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Успіх розважальних функцій TikTok навіть спонукав конкурентів випустити свої власні функції, схожі на TikTok. Instagram запустив Reels в серпні 2020 року, запровадивши формат коротких відео для користувачів, які тепер з'являються в стрічці.

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