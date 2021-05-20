Вже не мільярдер: засновник Ethereum Віталік Бутерін втратив майже половину статків

Незабаром після того, як опівночі 10 травня ціна біткойна злетіла до 59 423 долари за монету, вартість криптовалюти почала різко знижуватися, впавши на 36% впродовж наступних дев'яти днів. Це стало причиною різкого зменшення колосальних статків найбільших криптомагнатів планети

За оцінками Forbes дванадцять мільярдерів, які заробили власні статки у світі криптовалюти, втратили 15,5 мільярдів доларів. А сукупна вартість їх статків знизилася з 62,3 мільярда до 46,8 мільярда доларів станом на 15:00 19 травня 2021 року.

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Біткойн перебував на стадії різких коливань: близько 9 години ранку за східним часом в середу 19 травня вартість криптовалюти впала до 30 846 доларів, а потім піднялася до 38 083 долари о 15-ій годині. Ще рік тому біткойн торгувався за ціною близько 9 700 доларів за монету.

Засновник Ethereum вже не мільярдер

Криптовалютні "гірки" позбавили Віталіка Бутеріна статусу доларового мільярдера всього через кілька тижнів після того, як він переступив цей поріг. Віталік Бутерін, один з творців блокчейн-платформи Ethereum, став мільярдером 3 травня, коли вартість цієї криптовалюти досягла майже 3 300 доларів за монету.

Віталік Бутерін / Фото Hightech

Його статки становили 1,4 мільярда доларів, коли 12 травня вартість Ethereum перевищила 4300 доларів. Проте після недавнього обвалу, за оцінками Forbes, його поточні статки становлять близько 850 мільйонів доларів.

Легко прийшло, легко пішло: найбільші втрати

Найбільші збитки (в доларовому еквіваленті) поніс Сем Банкман-Фрід . 29-річний засновник фірми з торгівлі криптовалютою Alameda Research та колишній трейдер з Волл-стріт, Банкман-Фрід володів статками у 16,7 мільярда доларів на піку вартості біткойна 10 травня. Проте станом на другу половину дня 19 травня його статки знизилися до 11,5 мільярдів доларів.

Сем Банкман-Фрід / Фото Block-builders

Статки одного з наймолодших мільярдерів в списку Forbes різко зросли після того, як він запустив криптовалютну біржу FTX деривативів у 2019 році. Більшу частину його статків становлять акції та маркери FTX, вартість яких впала на 37% з 10 травня.

Брати Вінклвосси також втратили частину своїх статків. Тайлер і Кемерон Вінклвосс, знамениті брати-близнюки, які ворогували з Марком Цукербергом через створення Facebook, за останні дев'ять днів побачили як їх статки зменшилися на 900 мільйонів доларів США кожен. Втрати становлять 24% і їх статки оцінюються у 2,9 мільярда доларів США. Близнюки використали частину суми у 65 мільйонів доларів, отриманої ними в результаті суперечки з Facebook, для інвестицій в біткойни ще у 2012 році, а у 2014 році запустили криптовалютну біржу Gemini. На даний час компанія обробляє операції на суму близько 200 мільйонів доларів в день.

Хто втратив найбільше у відсотковому значенні

Найбільшим відсоткові втрати відчув Майкл Сейлор, колишній мільярдер, який перекваліфікувався в інвестора в біткойни. Сейлор у жовтні 2020 року оголосив, що купив 17 732 біткойни за 175 мільйонів доларів.

Майкл Сейлор / Фото Blockworks

Впродовж 2020 року через власну компанію MicroStrategy, що займається розробкою програмного забезпечення для бізнес-аналітики, інвестував у біткойни придбавши 70 784 біткойни на суму 1,1 мільярда доларів. На піку вартості біткойна його статки становили 3,3 мільярда доларів. Проте за останні дев'ять днів чиста вартість його статків знизилася на 45% до 1,8 мільярда.

Збіднілі мільярдери, все одно у "плюсах"

Проте не все так погано для криптомільярдерів цього світу. Вони, попри недавній обвал, все одно багатші, аніж були кільки місяців до цього. Статки 12 магнатів світу криптовалют оцінюються у 46,8 мільярда доларів США. А це на 25% більше, аніж 37,3 мільярда доларів США станом на 5 березня, коли Forbes підбивав попередні цифри статків списку мільярдерів світу 2021 року. Причина у різкому зрості вартості криптовалют навесні цього року.

Взяти хоча б XRP компанії Ripple: навіть втративши більше чверті своєї вартості в середу, ціна її монет все ще більш ніж у два рази вище, ніж на початку березня. Крім того, довгоочікуване IPO компанії Coinbase, яке відбулося у середині квітня, збільшило статки співзасновників Браяна Армстронга і Фреда Ерсама, попри недавнє зниження вартості акцій.

Дев'ять днів травня : чорна "декада" криптовалют

То хто і скільки втратив за період з 10 по 19 травня? Статки та їх зменшення криптовалютних магнатів світу станом на 19 травня 2021 року.

Сем Банкман-Фрід

Основний актив: FTX tokens

Чиста вартість станом на 10 травня: 16.7 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 11.5 мільярда доларів

Зміни: -31%

Браян Армстронг

Основний актив: Coinbase stock

Чиста вартість станом на 10 травня: 9.8 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 8.3 мільярда доларів

Зміни: -15%

Кріс Ларсен

Основний актив: XRP

Чиста вартість станом на 10 травня: 6.9 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 5.6 мільярда доларів

Зміни: -19%

Джеб Маккелеб

Основний актив: XRP

Чиста вартість станом на 10 травня: 6 мільярдів доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 4.4 мільярда доларів

Зміни: -27%

Брати Вінклвосси

Основний актив: Gemini, Біткойн

Чиста вартість станом на 10 травня: 3.8 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 2.9 мільярда доларів

Зміни: -24%

Фред Ерсам

Основний актив: Coinbase stock

Чиста вартість станом на 10 травня: 3.4 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 2.9 мільярда доларів

Зміни: -27%

Майкл Сейлор

Основний актив: MicroStrategy stock, Біткойн

Чиста вартість станом на 10 травня: 3.3 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 1.8 мільярда доларів

Зміни: -45%

Метью Рошак

Основний актив: Біткойн

Чиста вартість станом на 10 травня: 2.8 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 1.7 мільярда доларів

Зміни: -39%

Баррі Сілберт

Основний актив: Digital Currency Group

Чиста вартість станом на 10 травня: 2.1 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 1.8 мільярда доларів

Зміни: -14%

Чанпен Чжао

Основний актив: Binance

Чиста вартість станом на 10 травня: 1.9 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 1.9 мільярда доларів

Зміни: 0%

Тім Дрейпер

Основний актив: Біткойн

Чиста вартість станом на 10 травня: 1.8 мільярда доларів

Чиста вартість станом на 19 травня: 1.1 мільярда доларів

Зміни: -39%

​Віталік Бутерін