Вже не Apple: яка компанія продає найбільше смартфонів

У першому кварталі 2021 року продажі смартфонів зросли на 27%. Безперечним лідером є компанія Samsung Electronics, яка обійшла свого конкурента Apple.

Найбільші виробники смартфонів

Компанія Samsung продала 76,5 мільйона смартфонів, зайнявши 22% ринку.

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Apple посіла друге місце, поставивши 52,4 мільйона смартфонів – 15% ринку. iPhone 12 Mini продається менше, ніж очікували, але інші моделі iPhone 12 забезпечили високі прибутки. Також зберігається попит на iPhone 11.

посіла друге місце, поставивши 52,4 мільйона смартфонів – ринку. iPhone 12 Mini продається менше, ніж очікували, але інші моделі iPhone 12 забезпечили високі прибутки. Також зберігається попит на iPhone 11. Китайський Xiaomi отримав найкращі показники за весь квартал, продавши 49 мільйонів одиниць – 14% ринку.

отримав найкращі показники за весь квартал, продавши 49 мільйонів одиниць – ринку. Закривають п'ятірку лідерів китайські Oppo та Vivo, які продали 37,6 мільйона та 36 мільйонів смартфонів відповідно.

Вже не лідер

Компанія Huawei, яку США обклала санкціями, скотилася аж до 7 місця. Їй вдалося продати 18,6 мільйона пристроїв.

Загрози на ринку смартфонів

Компанії, що випускають смартфони, зіткнулися з дефіцитом чіпів. Це обмежує їх у виробництві. Деякі бренди були змушені пріоритизувати свої ринки. До прикладу, деякі віддали перевагу Європі замість Індії, якою зараз стрімко поширюється коронавірус.

Аналітики Canalys очікують, що дефіцит чіпів лише зміцнить позиції глобальних компаній у порівнянні з меншими брендами. Адже великі компанії будуть у більш виграшній позиції на переговорах з виробниками чіпів.