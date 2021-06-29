Стрибок вартості акцій Facebook, був зумовлений не лише фінансовими успіхами компанії, а насамперед тим, що американський суд відхилив 2 антимонопольних позови, які були подані проти компанії.

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Що відомо про антимонопольні позови проти Facebook Федеральна торгова комісія США у грудні минулого року за підтримки 48 із 50 американських штатів подала антимонопольний позов проти Facebook. На думку американських регуляторів бізнесу, Facebook впродовж багатьох років займалась систематичним придушенням конкурентів у сфері соціальних мереж. На думку позивачів, Facebook задля усунення перешкод у бізнесі придбала значно слабших Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014-му, чим порушила антимонопольне законодавство та принципи конкуренції у бізнесі.

Facebook наймолодша у списку "трильйонників"

Facebook, яку було засновано Марком Цукербергом у 2004 році стала наймолодшою з поміж п'яти американських компаній, які перетнули межу капіталізації у 1 трильйон доларів США. Для цього Facebook знадобилось лише 17 років.

Марку Цукербергу вдалось відбитись від антимонопольних звинувачень / Фото Getty Images

Пандемія COVID-19 сприяла зросту капіталу Facebook більш ніж удвічі

Вартість акцій Facebook зросла більш ніж на 592 мільярдів доларів з того часу, як в березні 2020 року акції компанії досягли мінімуму ринкової вартості – близько 416 мільярдів доларів. Зростанню вартості акцій сприяло те, що люди все більше покладаються на цю платформу для підтримки зв'язку з друзями, родиною та підприємствами під час пандемії COVID-19.

Клуб компаній із капіталізацією понад 1 трильйон

Станом на кінець червня 2021 року список гігантів світового бізнесу, що перетнули позначку в 1 трильйон доларів вартості виглядає наступним чином:

Apple – зберегла позицію найбільшої у світі за вартістю компанії – 2,249 трильйона доларів Microsoft – нещодавно перетнула позначку 2 трильйони – 2,021 трильйона доларів Amazon – лідер онлайн-торгівлі – 1,74 трильйона доларів Alphabet – материнська компанія Google – 1,67 трильйона доларів Facebook – наймолодший новачок у списку – 1,008 трильйона доларів

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