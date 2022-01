Вважають систему несправедливою: понад 100 багатіїв хочуть платити більше податків

Понад 100 мільйонерів з Європи, США і Канади підписали відкритий лист з проханням ввести або збільшити податок для багатих. Представники руху "Патріотичні мільйонери" вважають глобальну систему оподаткування несправедливою.

Свій лист підписанти адресували учасникам Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Учасники кампанії є представниками організацій "Патріотичні мільйонери" (Patriotic Millionaires), "Мільйонери за людство" (Millionaires for Humanity) і "Оподаткуйте мене зараз" (TAX ME NOW).

Чому багатії хочуть платити більше податків

У 2021 році представники організації "Патріотичні мільйонери" провели протестні акції у Вашингтоні і Нью-Йорку, закликаючи місцеву владу підвищити ставку оподаткування багатіїв. Участь взяли американці, які зароблять понад 1 мільйон доларів щороку і мають активи вартістю понад 5 мільйонів доларів.

"Патріотичні мільйонери" зазначають, що глобальне податкове законодавство потребує змін, щоб зробити його справедливішим і розв'язати проблему значної соціальної різниці між багатими та бідними.

Як мільйонери, ми знаємо, що існуюча (податкова – ред. 24 канал) система є несправедливою. Більшість із нас може підтвердити, що поки останні два роки світ переживав великі проблеми, наш добробут зростав. Разом з тим мало хто з нас, багатіїв, сплачує справедливі поатки,

– йдеться у відкритому листі організації.

Додамо, що серед підписантів є продюсерка і родичка Волта Діснея Ебігейл Дісней, а також один із перших інвесторів гіганта роздрібної онлайн-торгівлі Amazon Нік Ганауер.

