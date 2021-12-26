Втратили мільярди доларів: 5 багатіїв, які найбільше збідніли у 2021 році

У 2021 році 2 660 мільярдерів стали багатшими приблизно на 1,6 трильйона доларів. Проте були й ті, хто суттєво втратив свої статки.

Найбільше цьогоріч збідніли китайські мільярдери. Посилення тиску комуністичного уряду на різні індустрії спричинив стрімкий розпродаж акцій, що знизило оцінки вартості китайських компаній на сотні мільярдів доларів.

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Хто втратив найбільше грошей

Китайські мільярдери, які у 2020 році були першими за рівнем збільшення капіталу, цьогоріч стали багатшими лише на 4%. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 60%. Однак багатії Піднебесної не єдині, хто цьогоріч попрощався з великими сумами своїх статків.

1. Колін Чжен Хуан

Китай40,2 мільярда доларів22,4 мільярда доларівплатформа онлайн-продажів Pinduoduo

Колін Чжен Хуан цьогоріч втратив найбільше грошей – статки багатія знизились на 64%. Через тиск китайського уряду, платформа Pinduoduo, засновником якої є Чжен Хуан, втратила свою прибутковість після масових антимонопольних перевірок з боку провладних регуляторів. У листопаді акції Pinduoduo впали на 21%, після чого компанія не змогла виконати очікування квартального виторгу.

Колін Чжен Хуан / Фото Getty Images

2. Джек Ма

Китай21,4 мільярда доларів37 мільярдів доларівгігант електронної комерції Alibaba

Ма, який раніше вважався найбагатшою людиною Китаю, упродовж 2021 року майже не виходив на публіку. Урядові регулятори вжили жорстких заходів щодо його компанії. Спершу владні структури зірвали у листопаді 2020 року вихід на біржу Ant Group, фінтех-підрозділу Alibaba, який оцінювали у 35 мільярдів доларів.

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Потім влада завдала удару безпосередньо Alibaba, наклавши на компанію у квітні 2021 року найбільший за всю історію антимонопольний штраф у розмірі 2,8 мільярда доларів. Так, ринкова капіталізація Alibaba за рік впала на понад 46%, що зменшило статки Джека Ма на 37%.

Джек Ма / Фото Getty Images

3. Хуй Ка Ян

Китай18 мільярдів доларів9,1 мільярда доларівгігант нерухомості Evergrande

Мільярдер входить до списку найбільш збіднілих вже другий рік поспіль. Гігант нерухомості China Evergrande Group, заснований багатієм, вперше у грудні оголосив про неспроможність виконувати боргові зобов'язання перед інвесторами, а 15 грудня його акції на Гонконгській біржі котувались за мізерною вартістю 0,19 долара за штуку.

За інформацією ЗМІ, Хуй Ка Ян нещодавно був змушений вкласти у компанію 1 мільярд доларів власного капіталу, щоб хоч якось втримати її на плаву. Зараз він намагається реструктуризувати зобов'язання Evergrande на 300 мільярдів через потенційну небезпеку посилення кризи на ринку нерухомості Китаю.

Хуй Ка Ян / Фото Getty Images

4. Чжан Йон

Сингапур15,9 мільярда доларів7,6 мільярда доларівмережа ресторанів Haidilao

Засновник найбільшої мережі ресторанів Китаю, яка має представництва і в інших азійських країнах, протягом 2021 року збіднішав на 68%. Річ у тім, що мільярдер пішов на значний ризик, і під час пандемії COVID-19 почав розширювати мережу своїх закладів майже до 1 600.

Через нові хвилі COVID-19 попит на ресторани не досяг очікуваного рівня. У листопаді компанія оголосила, що тимчасово або назавжди закриє 300 своїх закладів. Акції компанії Haidilao через це впали на 71%.

Чжан Йон / Фото Getty Images

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5. Тадасі Янай

Японія14 мільярдів доларів30,4 мільярда доларівімперія одягу Fast Retailing

Цьогоріч японський підприємець втратив близько третини своїх статків через те, що акції його токійської імперії одягу Fast Retailing впали на 34%. Хоча прибутки компанії загалом збільшились, пандемія мала негативний вплив на виробничі потужності у В'єтнамі.

Крім того, Fast Retailing втратила велику частку інвесторів через партнерство з постачальниками у М'янмі, де військовий переворот призвів до жорстоких заворушень. Саму ж компанію звинуватили у використанні на своїх заводах примусової праці неповнолітніх.

Тадасі Янай / Фото Bloomberg