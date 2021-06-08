В короткій офіційній заяві від 7 червня Tesla подякувала Джерому Гільєну за внесок в розвиток компанії та побажала йому подальших успіхів.

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Джером Гільєн довгий час очолював автомобільний підрозділ Tesla, а також керував виробничими програмами Model S і Tesla Semi. Керівником підрозділу важких вантажівок Гільєн став в березні цього року.

Що відомо про Tesla Semi Електрична вантажівка, що розробляється компанією Tesla, презентація якої відбулася 16 листопада 2017 року. Серійне виробництво вантажівки Semi з електричною силовою установкою Tesla планує розпочати у третьому кварталі 2021 року. Кузов Semi буде випускатися на заводі Tesla в місті Фрімонт штату Каліфорнія, але остаточне складання, як очікується, буде організована на фабриці Tesla Gigafactory в штаті Невада або Tesla Giga Austin в штаті Техас – після завершення її будівництва. Подробиці стануть відомі ближче до початку виробництва.

Причини звільнення не відомі

Причину звільнення не було вказано, водночас особисто Джером Гільєн не відповів на прохання ЗМІ прокоментувати це несподіване рішення.

Зауважимо, що у березні 2020 року, коли Джерома Гільєна призначили на посаду куратора підрозділу важких вантажів Tesla, у повідомленні компанії наголошувалось на тому, що саме значний досвід роботи Джерома Гільєна був передумовою його призначення на посаду очільника напрямку Tesla Semi

Дивіться відеопрезентацію Tesla Semi

Чергові втрати Tesla

Після повідомлення про звільнення одного із чотирьох ключових керівників, акції Tesla втратили в ціні 0,8 %.

Це вже друга значна втрата керівника у Tesla після звільнення у 2019 році з поста технологічного директора компанії її співзасновника Джей Бі Штробеля.