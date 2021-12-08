Команда з близько 50 спеціалістів займатиметься дослідженнями на усіх платформах компанії. Зміниться підхід до роботи працівників, які вивчають теми політики, здоров'я, клімату, безпеки користувачів та дезінформації.

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Зміни у роботі дослідницького відділу Meta

Реорганізація у Meta – це перша серйозна зміна у внутрішній команді дослідників після оприлюднення скандальних The Facebook Files.

Як зазначають у компанії, вона допоможе співробітникам, які раніше працювали у різних відділах, ефективніше взаємодіяти. У результаті реорганізації не буде жодних звільнень або скорочень робочих місць.

Ми переконані, що такі кроки дозволять нам покращити наші продукти і краще обслуговувати користувачів,

– наголосили у Meta.

The Facebook Files: деталі скандалу

25 жовтня 2021 року одразу 17 американських видань опублікували розкривальні матеріали на основі внутрішніх документів компанії.

на основі внутрішніх документів компанії. Експрацівниця Facebook (нині – Meta) Френсіс Хауген передала документи журналістам, після чого публічно виступила на слуханнях Сенату проти компанії.

проти компанії. З-поміж іншого, Meta звинуватили у негативному впливі її платформ на дітей, розпалюванні ворожнечі у суспільстві та підриві американської демократії. У дослідницькому відділі буцімто знали про низку проблем стосовно алгоритмів платформ, однак компанія на них жодним чином не реагувала.

стосовно алгоритмів платформ, однак компанія на них жодним чином не реагувала. Також стало відомо, що Facebook навмисно просувала небезпечний для здоров'я користувачів контент. Зокрема, дівчатам-підліткам, які страждали анорексією, алгоритми платформи рекомендували підписуватись на спільноти про схуднення.

користувачів контент. Зокрема, дівчатам-підліткам, які страждали анорексією, алгоритми платформи рекомендували підписуватись на спільноти про схуднення. Марк Цукерберг заявив, що всі звинувачення – це наклеп. За його словами, компанії справді доводилось ухвалювати непрості рішення, однак вона "ніколи не ставила власну вигоду вище добробуту користувачів".

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