Команда з близько 50 спеціалістів займатиметься дослідженнями на усіх платформах компанії. Зміниться підхід до роботи працівників, які вивчають теми політики, здоров'я, клімату, безпеки користувачів та дезінформації.
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Зміни у роботі дослідницького відділу Meta
Реорганізація у Meta – це перша серйозна зміна у внутрішній команді дослідників після оприлюднення скандальних The Facebook Files.
Як зазначають у компанії, вона допоможе співробітникам, які раніше працювали у різних відділах, ефективніше взаємодіяти. У результаті реорганізації не буде жодних звільнень або скорочень робочих місць.
Ми переконані, що такі кроки дозволять нам покращити наші продукти і краще обслуговувати користувачів,
– наголосили у Meta.
The Facebook Files: деталі скандалу
- 25 жовтня 2021 року одразу 17 американських видань опублікували розкривальні матеріали на основі внутрішніх документів компанії.
- Експрацівниця Facebook (нині – Meta) Френсіс Хауген передала документи журналістам, після чого публічно виступила на слуханнях Сенату проти компанії.
- З-поміж іншого, Meta звинуватили у негативному впливі її платформ на дітей, розпалюванні ворожнечі у суспільстві та підриві американської демократії. У дослідницькому відділі буцімто знали про низку проблем стосовно алгоритмів платформ, однак компанія на них жодним чином не реагувала.
- Також стало відомо, що Facebook навмисно просувала небезпечний для здоров'я користувачів контент. Зокрема, дівчатам-підліткам, які страждали анорексією, алгоритми платформи рекомендували підписуватись на спільноти про схуднення.
- Марк Цукерберг заявив, що всі звинувачення – це наклеп. За його словами, компанії справді доводилось ухвалювати непрості рішення, однак вона "ніколи не ставила власну вигоду вище добробуту користувачів".
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