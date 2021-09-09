Вслід за пакетами: в Україні хочуть заборонити одноразовий пластиковий посуд
Джерело:24 канал
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розробило законопроєкт, який забороняє виробляти, ввозити в Україну та використовувати одноразовий пластиковий посуд. Документ мають зареєструвати у Верховній Раді до листопада.
Якщо закон приймуть, він набуде чинності вже через рік. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський на своїй сторінці у фейсбук.
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Що передбачає новий проєкт закону
Заборона на виробництво, ввіз та використання одноразового пластикового посуду поширюватиметься на такі вироби:
- соломинки;
- столові прибори, зокрема виделки, ножі, ложки, шпажки тощо;
- посуд, зокрема тарілки, стаканчики та кришечки;
- палички для повітряних кульок;
- контейнери для їжі та напоїв;
- вироби зі спіненого пінополістиролу та оксобіорозкладного пластику.
До того ж у міністерстві пропонують маркувати вироби, що містять пластик, але не потрапляють під заборону. Це, зокрема, засоби особистої жіночої гігієни, підгузки, тютюнові вироби з фільтрами тощо.
Чому це важливо
У червні цього року Володимир Зеленський підписав закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Згідно з ним, уже наступного року в Україні заборонятиметься розповсюджувати тонкі та надтонкі пластикові пакети.
Як наголошує Роман Абрамовський, за останні 50 років світове виробництво пластику зросло у 20 разів, однак лише 9% пластику, виготовленого за всю історію його існування, було перероблено, а 12% – спалено. Решта й досі перебуває у середовищі.