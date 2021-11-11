Всесвітній день шопінгу: 7 трендів торгівлі, які активізувались у 2021 році

У 2021 році галузь ритейлу зазнала серйозних змін. Безліч компаній втратили свої прибутки через пандемію, однак інші підхопили нові тренди та почали заробляти у рази більше.

Від технологій до зміни поведінки покупців: Бізнес 24 розповідає про 10 основних тенденцій у галузі роздрібної торгівлі. Про передові тренди ритейлу – далі у матеріалі.

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1. Електронна комерція

Не дивно, що електронна комерція є однією з ключових тенденцій роздрібної торгівлі 2021 року. Згідно з даними Statista, онлайн-продажі B2C у Німеччині подвоїлися у період з 2014 по 2020 рік, збільшившись з 35,6 мільярда до 72,8 мільярда євро.

За оцінками Shopify, у глобальному масштабі онлайн-продажі склали 4,89 трильйона доларів у 2020 році і прогнозовано досягнуть 6,39 трильйона доларів до 2024 року. Стосовно їхньої ринкової частки у глобальних роздрібних продажах, онлайн-продажі зросли з 13,6% у 2019 році до 18% у 2020. До 2024 року ця цифра, ймовірно, становитиме 21,8%.

2. Омніканальність

Щоб і надалі забезпечувати клієнтам безпечний досвід покупок під час пандемії, багато роздрібних продавців почали надавати омніканальні послуги. Наприклад, сервіси Click-and-collect дозволяють клієнтам купувати товари в інтернеті та безкоштовно забирати їх у магазині. 71% споживачів підкреслюють, що надають перевагу покупкам у продавців, які пропонують таку опцію.

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3. Соціальна комерція

Враховуючи, що споживачі покоління Z проводять кілька годин на день у соціальних мережах, продаж товарів через такі платформи, як Instagram, стає дедалі вигіднішим. Ключовою перевагою є те, що товарна реклама дуже схожа на звичайний органічний контент, що робить її привабливішою для споживачів. Соціальна комерція також скорочує шлях покупця, оскільки клієнти можуть робити покупки прямо на платформі без перенаправлення в інтернет-магазин.

4. Доповнена реальність (AR)

Згідно з опитуванням Google, 66% споживачів зацікавлені у використанні технологій доповненої реальності під час покупок. Переваги для роздрібних продавців значні: 3D-візуалізація, демонстрація продукту в об'ємі та інші подібні інструменти значно впливають на показники продажів. Згідно з даними Shopify, запуск AR-технологій підвищує коефіцієнт конверсії бізнесу до 94%.

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5. Прямий доступ до споживача (DTC)

За допомогою каналів DTC компанії можуть продавати свої продукти чи послуги безпосередньо споживачам, усуваючи потребу у посередниках. Найбільш очевидні переваги:

вища швидкість виходу на ринок;

вигідніші ціни;

вища маржа;

здатність визначати потреби клієнтів та швидко реагувати на них.

Згідно зі звітом eMarketer, у США продажі каналами DTC зросли на 45,5% з 2019 по 2020 рік, при цьому очікується зростання на 15,9% і до кінця цього року.

6. Концентрація на штучному інтелекті

На багатьох вебсайтах роздрібної торгівлі продукти вже пропонуються на основі раніше переглянутих чи придбаних товарів. За допомогою технологій штучного інтелекту можна ще більше покращити персоналізацію, дозволяючи оновлювати текст цільової сторінки та опис продуктів у режимі реального часу, відповідно до потреб клієнтів.

Штучний інтелект також може допомогти у навігації інтернет-магазином і скоротити час відвідування покупцем, створюючи персоналізовані ярлики – наприклад, показуючи спочатку жіночий, унісекс або чоловічий одяг залежно від гендерної ідентичності споживача.

7. Екологічність

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Останньою, але не менш важливою тенденцією роздрібної торгівлі у 2021 році є екологічність. Згідно з опитуванням Box Inc, 46% споживачів переконані, що електронна комерція не є екологічним способом здійснення покупок. 73% вважають, що висока прибутковість, притаманна онлайн-ритейлерам, робить їх неекологічними.

49% заявляють, що обсяги транспортування та доставки не сприяють захисту навколишнього середовища. Пропозиція варіантів екологічно чистої доставки та екологічно чистої упаковки стає все більш важливою для інтернет-магазинів.