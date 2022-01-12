За даними CPCA, лише у грудні Tesla продала на китайському ринку 70 847 авто. Такий показник є рекордним з моменту запуску компанією виробництва у Шанхаї у 2019 році.

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Рекордні продажі Tesla

За підсумками 2021 року, Tesla продала 936 тисяч одиниць електромобілів по всьому світу, з них 437 078 (враховуючи експортовані) – на ринку Китаю. Показники зросли на 300% у порівнянні з 2020 роком, а грудневий результат на 34% вищий, ніж у листопаді.

Завод у Шанхаї виробляє Model 3 і Model Y, що продаються у Китаї та експортуються у Німеччину, Японію та декілька інших азійських країн.

Потужності компанії у Китаї перевершили усі прогнози аналітиків. Попри глобальний дефіцит мікрочипів, лише у четвертому кварталі 2021 року Tesla змогла виробити 308 600 авто проти прогнозованих 263 тисяч.

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Засновник компанії Ілон Маск також заявив, що Tesla зможе досягнути темпів зростання у 50% протягом кількох років, після збільшення поставок на 87% у 2021 році. Імовірно, забезпечити розвиток передусім допоможе китайський ринок.

Разом з тим Tesla не є єдиним чи найбільшим гравцем на китайському ринку електромобілів. Наразі там лідирують азійські марки BYD та Wuling.

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