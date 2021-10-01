Все про державні перевірки бізнесу: цікава та корисна інфографіка для українських підприємців

Українське видання Texty запустило проєкт "Під наглядом" про те, як працюють державні перевірки бізнесу. У режимі реального часу можна відслідкувати, скільки перевірок було здійснено, якими структурами, а також де, за яких умов і скільки порушень виявлено.

Проєкт інформує, якими можуть бути підстави та види перевірок, як часто їх проводять і наскільки ефективно працюють інспектори. Про найцікавішу інформацію та показники – далі у матеріалі.

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Види перевірок

Незалежно від інспекційного органу, в Україні існують два основних типи державних перевірок бізнесу – планові та позапланові.

Планові інспекції проводять щонайменше один раз на два або кілька років, залежно від ступеня ризику, до якого входить підприємство в окремій галузі діяльності. Під час такого виду перевірок інспектори, фактично, проводять "інвентаризацію" всього підприємства – зазирають у кожен куточок та вичитують ледь не кожен папірець.

Позапланові перевірки повинні мати підставу і здійснюються без попередження підприємства про їх проведення. Інспектують у такому разі переважно окремі нюанси діяльності, у яких підприємство було запідозрене у порушеннях.

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Минулого року в Україні провели понад 18 тисяч планових перевірок і більше ніж 128 тисяч позапланових. Загалом у країні наразі для цього працюють понад 10 тисяч уповноважених інспекторів у різних державних структурах.

Цікаво, що саме під час планових перевірок фіксується значно більше порушень, ніж протягом позапланових, хоча до першого виду інспекції підприємство може підготуватись завчасно.

Співвідношення виявлених порушень під час двох видів перевірок / Інфографіка Texty

Підстави для позапланових перевірок

Підставою для позапланової перевірки підприємства може бути скарга, подання бізнесом недостовірної звітності, доручення прем'єр-міністра, прохання самого підприємства, повторна перевірка на усунення раніше виявлених порушень, аварія на підприємстві тощо.

Виявлені порушення у залежності від підстави ініційованих позапланових перевірок: порівняльна таблиця

Рейтинг за кількістю Підстава Проведені перевірки Виявлені порушення Середня кількість виявлених порушень під час однієї перевірки 1. Доручення прем'єр-міністра через системні порушення 35 749 308 154 8,62 2. Прохання самого підприємства 26 226 44 409 1,69 3. Повторна перевірка 11 887 44 493 3,74 4. Скарга фізичної особи 6 700 6 894 1,03 5. Підозра у порушенні трудового законодавства 3 713 1 430 0,39 6. Доручення прем'єр-міністра 2 174 431 0,2 7. Скарга працівника підприємства 1 159 946 0,82 8. Повідомлення від органів державного нагляду 556 196 0,35 9. Запит Держстату, ДФС або Пенсійного фонду 423 401 0,95 10. Аварія або нещасний випадок 403 4 516 11,21

Які органи і де здійснюють найбільше інспекцій

Найбільше перевірок здійснює Державна служба з надзвичайних ситуацій – майже 90 тисяч інспекцій з початку 2020 року. На другому місці – Держпродспоживслужба (майже 58 300), а на третьому – Держпраці (понад 41 тисяча).

Окрім цього, перевірки бізнесу здійснюють такі органи:

Пенсійний фонд;

Державна екологічна інспекція;

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю;

Державне агентство рибного господарства тощо.

З 2020 року найбільше перевірок провели у Харківській області, а найменше – у Чернівецькій. На другому місці за кількістю інспекцій Київ, хоча саме тут зареєстровано найбільше підприємців. Дніпропетровська, Житомирська та Одеська області також у лідерах.

У яких випадках інспектори діють незаконно

Бізнес має право не допустити інспектора до перевірки, якщо:

перевірка є плановою, однак її немає у річному плані перевіряючого органу на офіційному сайті або на Інспекційному порталі;

у направленні на проведення позапланової перевірки не вказана підстава;

підстава для перевірки є, однак вона нічим не обґрунтована;

немає погодження на перевірку від органу контролю, якщо підставою є скарга клієнта або працівника.

До слова, у 2020 році у Дніпрі розгорівся скандал, коли інспекторка Держпраці разом зі спільниками готувала фіктивні скарги та приходила на підприємства з позаплановими перевірками на їх підставі. Тому підприємцям варто знати, які у них є права під час інспекцій і як діє закон.

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Чому це важливо

Часто підприємці скаржаться на недобросовісних перевіряльників, бо ті, на їх думку, лише заважають їхній діяльності та стягують великі штрафи. Однак відкрита та прозора звітність державних контролюючих органів допоможе: