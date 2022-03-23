Японська компанія Sharp повідомила про призупинення доставляння своєї продукції до Росії. Відповідну заяву компанія оприлюднила на офіційному сайті.

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Японський виробник техніки йде з ринку Росії

Головна причина – війна Росії в Україні. У компанії додали, що вони продовжать пильно стежити за ситуацією та будуть вживати адекватні заходи враховуючи принципи їхньої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group.

Японська компанія також заявила, що її підприємства будуть робити місцеві пожертви для благодійних організацій, які беруть участь у цій роботі, поряд з індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги. Таким чином, компанія хоче підтримати гуманітарну програму.

Сотні світових компаній пішли з російського ринку через агресію проти України. Проте все ще залишаються компанії, які не проти співпрацювати з державою-агресором. З цим переліком можна ознайомитися за посиланням.

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