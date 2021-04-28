Компанія Microsoft продовжує збільшувати прибутки попри пандемію коронавірусу. Незабаром техногігант може збільшити свою ринкову капіталізацію до 2 трильйонів доларів.

Через коронавірус люди застрягли вдома, а віддалена робота та дистанційне навчання стали нормою для багатьох. Це спричинило підвищений попит на послуги хмарних обчислень, а також відеоігри, які продає компанія.

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Показники компанії

За останній рік акції Microsoft зросли приблизно на 50%.

Ринкова капіталізація сягає 1,97 трильйона доларів, поступаючись лише Apple у США.

Microsoft продовжує отримувати вигоду від прискорення хмарної міграції через COVID-19 і великого попиту на модернізацію робочої сили,

– зазначив аналітик KeyBanc Майкл Туріц.

Все завдяки хмарам

Компанія заявила, що продажі хмарних послуг Azure зросли на 50% у четвертому кварталі 2020 року. Azure – глобальна мережа центрів обробки даних та програмних засобів, які Microsoft продає як послугу.

Минулого року ця послуга стала більшим джерелом доходу для компанії, ніж її операційна система Windows. Щоправда, у хмарному бізнесі поки що лідирує компанія Amazon.

Microsoft також зуміла популяризувати свій пакет Microsoft Teams, який конкурує з Zoom. Кількість користувачів зросла з 20 мільйонів (листопад 2019 року) до 115 мільйонів (жовтень 2020 року).

Сьогодні в хмарах добре не лише літати, але й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Приєднуйтесь до зустрічей в онлайн, працюйте в командах та над спільними завданнями із StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Літайте у хмарах із користю для бізнесу.

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