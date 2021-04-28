Все через хмари: Microsoft може коштувати 2 трильйони доларів
Компанія Microsoft продовжує збільшувати прибутки попри пандемію коронавірусу. Незабаром техногігант може збільшити свою ринкову капіталізацію до 2 трильйонів доларів.
Джерело:The Wall Street Journal
Через коронавірус люди застрягли вдома, а віддалена робота та дистанційне навчання стали нормою для багатьох. Це спричинило підвищений попит на послуги хмарних обчислень, а також відеоігри, які продає компанія.
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Показники компанії
- За останній рік акції Microsoft зросли приблизно на 50%.
- Ринкова капіталізація сягає 1,97 трильйона доларів, поступаючись лише Apple у США.
Microsoft продовжує отримувати вигоду від прискорення хмарної міграції через COVID-19 і великого попиту на модернізацію робочої сили,
– зазначив аналітик KeyBanc Майкл Туріц.
Все завдяки хмарам
Компанія заявила, що продажі хмарних послуг Azure зросли на 50% у четвертому кварталі 2020 року. Azure – глобальна мережа центрів обробки даних та програмних засобів, які Microsoft продає як послугу.
Минулого року ця послуга стала більшим джерелом доходу для компанії, ніж її операційна система Windows. Щоправда, у хмарному бізнесі поки що лідирує компанія Amazon.
Microsoft також зуміла популяризувати свій пакет Microsoft Teams, який конкурує з Zoom. Кількість користувачів зросла з 20 мільйонів (листопад 2019 року) до 115 мільйонів (жовтень 2020 року).
Інша діяльність Microsoft
- Microsoft придбала компанію штучного інтелекту Nuance Communications Inc. за 16 мільярдів доларів, намагаючись розширити свій доступ до споживачів медичних послуг. Nuance надає програмне забезпечення для транскрипції голосу для лікарів.
- Дохід від Xbox збільшився на 40% у четвертому кварталі 2020 року, коли вийшли дві нові консолі Xbox Series X та S.
- Наприкінці минулого року компанія придбала ZeniMax Media Inc., материнську компанію популярної франшизи відеоігор Doom, за 7,5 мільярдів доларів.
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