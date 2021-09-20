Тренер з розвитку бізнесу Ден Кромптон, разом з іншими експертами, переконаний, що найбільша помилка підприємців – відсутність прогнозування непередбачуваних обставин. Фахівці дають кілька порад, як захистити від кризи найвразливішу категорію підприємництва – малий бізнес.

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1. Фінансова подушка безпеки у банку

Коли минулого року цілі галузі підприємництва натиснули на повний "стоп-кран", виживання залежало від того, наскільки довго компанії зможуть функціонувати на власні резервні кошти.

Експерт радить мати достатньо грошей, щоб змогти втриматись на плаву без жодного доходу щонайменше 3 місяці. Найоптимальнішим варіантом буде фінансовий резерв, якого вистачить на термін від 6 до 12 місяців.

2. Розширення клієнтської бази

Малий бізнес повинен прагнути максимальної гнучкості, і три чи чотири постійних клієнти, які приносять компанії левову частку доходу, є ненадійною стратегією.

Крім розширення клієнтської бази, ефективним є відкриття кредитних рахунків у банках, перегляд умов співпраці з постачальниками, зміна фіксованих трудових договорів з працівниками тощо. Хоча гнучкість може збільшити витрати, захист, який вона забезпечує, вартий того.

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3. Стратегії мотивації працівників

У складних фінансових ситуаціях бізнес намагається виживати передусім шляхом скорочення персоналу та витрат на зарплатний фонд. Однак такі кроки є хибними, оскільки руйнують довіру до бізнесу та його репутацію.

Зниження зарплат та звільнення робочої сили – останнє, до чого може вдаватись підприємець у разі критичних обставин. Натомість керівникам варто навпаки мотивувати працівників залишатись на підприємстві та завойовувати їх прихильність, адже саме вони допоможуть бізнесу вижити у найскладніших ситуаціях.

4. Присутність в онлайні

Як показує практика, активність бізнесу в інтернеті може не тільки розвинути нові джерела доходу, але й стати рятівною соломинкою у найнепередбачуваніших обставинах. Навіть якщо більшість замовлень та продажів здійснюються офлайн, сучасний клієнт знайомиться із вашою компанією, її товарами та послугами передусім завдяки інтернету.

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5. Менше амбіцій

У сучасному суспільстві споживачів великі та грандіозні проєкти є дуже нестабільною перспективою, особливо для малого бізнесу. Експерти радять дрібним підприємцям зосередитись на високій прибутковості із щонайменшими витратами – робити те, що працює вже і зараз.

Довгострокові перспективи розвитку, зокрема розширення бізнесу чи збільшення асортименту товарів, у скрутні часи не можуть бути пріоритетними.