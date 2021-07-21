20 липня 2021 року було повідомлено про те, що мультимільярдери Білл Гейтс і Джордж Сорос у форматі консорціуму взяли участь в угоді з придбання компанії Mologic.

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Придбавши британську компанію Mologic за 41 мільйон доларів, одні з найбагатших людей планети намагаються розширити доступ до недорогих сучасних медичних технологій по всьому світу.

Анонсована мільярдерами ініціатива "Здоров'я в глобальному доступі" передбачала зокрема використання виробничих і технологічних можливостей Mologic як виробника тестів COVID-19 для надання допомоги найбіднішим регіонам у світі, що потерпають від вірусних хвороб.

Перетворення Mologic в соціальне підприємство – це усвідомлений, логічний і природний крок для компанії, орієнтованої на надання доступної діагностики та біотехнологій в місцях, які залишилися без медичного обслуговування через невпинне прагнення бізнесу до наживи. Ми сподіваємося, що ця унікальна угода стане прикладом для інших,

– заявив Марк Девіс, генеральний директор Mologic.

Чого прагнуть Білл Гейтс і Джордж Сорос

За задумом мільярдерів технологія проведення швидких тестів Covid-19, яку розробила та використовує Mologic може бути використана для раннього скринінгу таких небезпечних вірусних хвороб, як:

лихоманка денге – вірусна інфекція, що переноситься комарами, яка в останні роки швидко поширюється у всіх регіонах світу. У 2019 році визнана однією з десяти загроз здоров'ю людства.

– вірусна інфекція, що переноситься комарами, яка в останні роки швидко поширюється у всіх регіонах світу. У 2019 році визнана однією з десяти загроз здоров'ю людства. шистосомоз (більхарзія) – захворювання, викликане паразитичними глистами, у всьому світі від захворювання страждає понад 200 мільйонів людей.

– захворювання, викликане паразитичними глистами, у всьому світі від захворювання страждає понад 200 мільйонів людей. онхоцеркоз (річкова сліпота) – захворювання зумовлене ураженням паразитами, що призводять до жахливих спотворень шкіри та повної сліпоти. Понад 99% інфікованих осіб проживає в 31 країні Африки.

В результаті придбання компанія Mologic буде перейменована у Global Access Health.

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Мільярдери прагнуть допомогти бідним країнам Африки

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що в Африці зареєстровано 43%-ве зростання смертності від Covid-19 в порівнянні з першою декадою липня. Наголосивши, що в Африці повністю вакциновано лише 18 мільйонів осіб, тобто 1,5% населення континенту.