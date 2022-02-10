Впровадження обов'язкових РРО для ФОПів вивело з тіні 85% торгівлі, – Гетманцев

Обов'язкове використання ФОПами касових апаратів вивело з тіні 85% торгівлі в Україні. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

За словами нардепа, у 2021 році в Україні видавалось близько 900 тисяч фіскальних чеків щодня. Нині бізнес видає їх близько 6 мільйонів, і ця кількість лише зростає.

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Успіх податкової реформи

Данило Гетманцев переконаний, що податкова реформа успішно відбулась. Зокрема, впровадження РРО значно вплинуло на показники тіньової економіки – у січні 2022 року додалось 6,3 мільярда гривень сальдо ПДВ. У відсотковому співставленні, це 39% рік до року.

Посадовець додав, що скасовувати обов'язкові касові апарати у жодному випадку не будуть. Крім того, надалі діятимуть штрафи за невидачу чеків – фінансові санкції за операції, що провели без застосування РРО.

На думку Гетманцева, проти фіскалізації фінансових операцій у торгівлі досі виступають переважно контрабандисти і конвертатори. Адже без продажу за готівку неможливе існування так званих "скруток" – нелегальної фінансової діяльності бізнесу, що дозволяє ухилятись від сплати податків.

Цим рішенням ми прикриваємо величезну кількість дірок – системне ухилення від ПДВ, зменшення контрабанди, лагалізуємо торгівлю. Це велика хороша реформа, яка давним давно мала відбутися, якби не злочинці у політиці і популісти, які заробляють на цьому гроші. Данило Гетманцев голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики

Додамо, що станом на початок лютого ФОПи встановили близько 330 тисяч РРО. З тих фізичних осіб-підприємців, які змушені використовувати касові апарати з 1 січня 2022 року, станом на 3 лютого їх не встановили близько 10 – 15% від загальної кількості.

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