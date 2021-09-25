Впевнений, що це ненадовго, – Ілон Маск порівняв дефіцит мікрочипів з браком туалетного паперу

Засновник Tesla Ілон Маск переконаний, що глобальний дефіцит мікрочипів, попри невтішні прогнози експертів, невдовзі перестане бути проблемою. Про це мільярдер заявив на технологічній конференції в Італії.

Пандемія COVID-19 спричинила різке зростання попиту на деталі для електроніки, з яким світові постачальники не змогли впоратись, зокрема у галузі напівпровідників. Дефіцит мікросхем, своєю чергою, негативно позначився на автомобільній промисловості – довелось масово скорочувати обсяги виробництва, а деякі автогіганти навіть закрили кілька своїх заводів.

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Ілон Маск не погоджується з аналітиками

Генеральний директор однієї з найбільших компаній з виготовлення напівпровідників Intel Пат Гелсінгер заявив, що знадобиться близько 3 років, щоб галузь змогла повністю задовольнити зростаючий попит на ринку.

Ілон Маск підтвердив, що дефіцит мікрочипів негативно вплинув на обсяги виробництва Tesla, однак переконаний, що з проблемою вдасться впоратись уже наступного року.

Наш найбільший виклик – це ланцюжок поставок. Ніколи не бачив нічого подібного. Страх дефіциту змушує кожну компанію робити надмірні замовлення, що ще більше загострює проблему. Це схоже на початок пандемії, коли у магазинах люди масово скуповували туалетний папір, лише трохи масштабніше. Однак очевидно, що дефіцит мікрочипів не стане довготерміновою проблемою,

– заявив Ілон Маск.

Мільярдер наголосив, що має оптимістичні прогнози з огляду на будівництво нових потужних заводів з виготовлення мікросхем у Європі та США, а також через наявність низки альтернатив.

Додамо, що згідно з деякими звітами компанії, Tesla навіть розглядає можливість придбання власної фабрики з виготовлення мікрочипів. Це, зокрема, частково також допомогло б пришвидшити розв'язання глобальної проблеми.