Підприємство розташоване у Миколаєві і входить до держконцерну Укроборонпром. Фрегат "Гетьман Сагайдачний" є флагманом Військово-морських Сил ЗСУ.

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Модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Як зазначають в Укроборонпромі, роботи здійснюватимуться у кілька етапів – від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосереднього його ремонту та модернізації.

У повідомленні наголошується, що роботи подібного обсягу та складності для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України.

Саме тому для успішної реалізації проєкту ДПЦК кооперується з іншими українськими підприємствами – лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни,

– пояснюють в Укроборонпромі.

Зокрема, до робіт долучаться "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зоря-Машпроєкт", "Миколаївський суднобудівний завод", "Суднобудівельно-судноремонтний завод Нібулон" та інші.