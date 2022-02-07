Статки багатія за день скоротились на 29,7 мільярда доларів і зараз оцінюються у 84,5 мільярда. Мільярдер не входить до топ-10 найбагатших вперше з липня 2015 року.

До теми Марк Цукерберг за день втратив понад 29 мільярдів доларів: що сталося

Чому Цукерберг втрачає позиції

Марку Цукербергу належить майже 13% акцій Meta. Компанія зіткнулась з обвалом котування історичного масштабу – у ході торгів 3 лютого ціна однієї акції втратила 26,39%, опустившись до 237,76 долара. Ринкова капіталізація Meta при цьому знизилась на 232 мільярди доларів.

Розпродаж акцій Meta розпочався після публікації невтішних показників за четвертий квартал 2021 року. Компанія не виправдала очікувань інвесторів і аналітиків майже по всіх пунктах. Крім того, техгігант знизив власні прогнози виторгу на перший квартал 2022 року.

Детальніше Не виправдала очікувань: акції Meta стрімко впали в ціні після оприлюднення річних показників

Додамо, що за версією Bloomberg Марк Цукерберг все ще тримається у топі найбагатших, посідаючи 10 місце з оцінкою статків у 89,4 мільярда доларів.