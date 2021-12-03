Вперше за майже 100-літню історію: раду директорів Disney очолить жінка

Раду директорів американської корпорації The Walt Disney Company вперше за 98 років існування очолить жінка. Сьюзан Арнольд замінить діючого голову Роберта Айгера наприкінці 2021 року.

Раніше Арнольд була членкинею ради директорів Disney протягом 14 років, керівницею інвестиційної компанії Carlyle та обіймала керівні посади у кількох найбільших корпораціях США. Її попередник, Роберт Айгер, очолював Disney протягом останніх 15 років.

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Нова очільниця Disney

Протягом головування Айгера на посаді, Disney здійснила низку великих покупок, зокрема, поглинула Pixar, Marvel, Lucasfilm та 21st Century Fox. У 2016 році компанія відкрила свій перший тематичний парк і курорт на материковому Китаї.

Призначення на посаду Сьюзан Арнольд відбувається, зокрема, через те, що великі компанії поступово відходять від структур управління, де ролі керівників та топменеджерів виконують одні й ті ж люди протягом багатьох років.

Таку тенденцію останні кілька років задають експерти з корпоративного управління, інвестори, а також державні регуляторні органи.

Вступаючи на посаду голови ради директорів, я з нетерпінням очікую можливості продовжити служити довготерміновим інтересам акціонерів Disney,

– заявила Арнольд.

До слова, декілька інших працівників Disney оголосили про свої плани піти з керівних посад до кінця цього року, зокрема: