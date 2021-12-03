Раніше Арнольд була членкинею ради директорів Disney протягом 14 років, керівницею інвестиційної компанії Carlyle та обіймала керівні посади у кількох найбільших корпораціях США. Її попередник, Роберт Айгер, очолював Disney протягом останніх 15 років.

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Нова очільниця Disney

Протягом головування Айгера на посаді, Disney здійснила низку великих покупок, зокрема, поглинула Pixar, Marvel, Lucasfilm та 21st Century Fox. У 2016 році компанія відкрила свій перший тематичний парк і курорт на материковому Китаї.

Призначення на посаду Сьюзан Арнольд відбувається, зокрема, через те, що великі компанії поступово відходять від структур управління, де ролі керівників та топменеджерів виконують одні й ті ж люди протягом багатьох років.

Таку тенденцію останні кілька років задають експерти з корпоративного управління, інвестори, а також державні регуляторні органи.

Вступаючи на посаду голови ради директорів, я з нетерпінням очікую можливості продовжити служити довготерміновим інтересам акціонерів Disney,

– заявила Арнольд.

До слова, декілька інших працівників Disney оголосили про свої плани піти з керівних посад до кінця цього року, зокрема: