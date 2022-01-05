Вперше за 90 років: GM втратила лідерство продажів авто у США

Американський автогігант General Motors вперше за 90 років втратив титул лідера продажів авто у США. Японська Toyota посіла перше місце, продавши понад 2,3 мільйона авто у 2021 році.

У GM заявили, що падіння продажів на 13% було спричинене глобальним дефіцитом напівпровідників, від якого вже понад рік потерпає вся автомобільна промисловість. Разом з тим, за результатами року, Toyota вдалось випередити GM на 10%.

До теми Впевнений, що це ненадовго, – Ілон Маск порівняв дефіцит мікрочипів з браком туалетного паперу

Новий лідер продажів авто у США

Детройтська General Motors посідала перше місце за продажами авто у США з 1931 року, і пообіцяла у наступному році повернути собі лідерство.

На їхньому місці (Toyota – ред. 24 канал), я б не поспішав набивати собі тату "Ми №1",

– заявив прессекретар GM Джим Кейн.

Загалом аналітики очікують, що кількість нових авто, проданих у США, збільшиться приблизно на 2% у 2021 році проти 2020-го. Однак продажі залишаються на низькому рівні, оскільки компанії борються з проблемами ланцюжка поставок, що також призвело до росту цін для споживачів.

До слова, GM у 2021 році продала 2,2 мільйона авто проти 2,5 мільйона у 2020. Компанія робила ставку на позашляховики і пікапи, концентруючись на збільшенні прибутків. Тим часом Toyota отримувала основну частину прибутку від продажу гібридних моделей. Компанія найменше постраждала від браку напівпровідників, оскільки мала великі складські запаси.

Додамо, що провідні американські автомобільні компанії втратили свої позиції ще задовго до пандемії COVID-19. На початку 2000-х на Ford, General Motors і Chrysler припадало до 90% всіх продажів у США, а вже у 2008-у – трохи більше ніж 50%.

Історія компанії Ford: дивіться відео