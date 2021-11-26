Вперше за 30 років: чому Білл Гейтс не потрапив до трійки лідерів рейтингу найбагатших
Джерело:Forbes
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс посів четверте місце у щорічному рейтингу Forbes 400. До трійки лідерів мільярдер не потрапив вперше з 1991 року.
Хоча у 2021 статки Гейтса виросли на 23 мільярди доларів, цього виявилось недостатньо, щоб обігнати Джеффа Безоса, Ілона Маска та Марка Цукерберга. Однією з причин втрати позицій називають розлучення мільярдера з Меліндою Гейтс.
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Чому Білл Гейтс не потрапив до трійки найбагатших
Після розлучення, акції на суму 5,6 мільярда доларів перейшли до його ексдружини Мелінди. Якби Білл Гейтс зберіг шлюб і статки, то зараз був би багатшим за Цукерберга, і займав третє місце у цьогорічному рейтингу.
Тому співзасновник Microsoft посідає 4 місце зі статками 134,5 мільярда доларів у рейтингу Forbes 400. За оцінками Forbes, Білл Гейтс володіє такими активами:
- 1,3% частки у Microsoft (близько 31 мільярд доларів);
- інвестиційна компанія Cascade Investment LLC;
- маєток у Медіні, штат Вашингтон, вартістю 143 мільйони доларів;
- контрольний пакет акцій Four Seasons Hotels;
- 14% автосалону AutoNation;
- акції компанії Republic Services, яка займається утилізацією відходів;
- частка у компанії-виробнику тракторів Deere & Co.;
- Canadian National Railway тощо.
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Лідери рейтингу Forbes 400 у 2021 році
- Джефф Безос, засновник Amazon – 201 мільярд доларів.
- Ілон Маск, CEO Tesla і SpaceX – 190,5 мільярда доларів.
- Марк Цукерберг, засновник Facebook (нині – Meta) – 134,5 мільярда доларів.
Актуальні статки найбагатших людей світу
- Ілон Маск – 290,3 мільярда доларів.
- Джефф Безос – 205,4 мільярда.
- Бернар Арно – 192,5 мільярда.
- Білл Гейтс – 139,5 мільярда.
- Ларрі Елісон – 127,5 мільярда.