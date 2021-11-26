Хоча у 2021 статки Гейтса виросли на 23 мільярди доларів, цього виявилось недостатньо, щоб обігнати Джеффа Безоса, Ілона Маска та Марка Цукерберга. Однією з причин втрати позицій називають розлучення мільярдера з Меліндою Гейтс.

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Чому Білл Гейтс не потрапив до трійки найбагатших

Після розлучення, акції на суму 5,6 мільярда доларів перейшли до його ексдружини Мелінди. Якби Білл Гейтс зберіг шлюб і статки, то зараз був би багатшим за Цукерберга, і займав третє місце у цьогорічному рейтингу.

Наразі ж співзасновник Microsoft посідає 4 місце зі статками 134,5 мільярда доларів. За оцінками Forbes, Білл Гейтс володіє такими активами:

1,3% частки у Microsoft (близько 31 мільярд доларів);

інвестиційна компанія Cascade Investment LLC;

маєток у Медіні, штат Вашингтон, вартістю 143 мільйони доларів;

контрольний пакет акцій Four Seasons Hotels;

14% автосалону AutoNation;

акції компанії Republic Services, яка займається утилізацією відходів;

частка у компанії-виробнику тракторів Deere & Co.;

Canadian National Railway тощо.

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Лідери рейтингу Forbes 400 у 2021 році