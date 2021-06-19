Варто зазначити, що таку невдачу компанія зазнала вперше за 30 останніх років. Відомо, що у 2020 році Emirates Group мала прибуток в розмірі 288 мільйонів доларів.

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Звільнення персоналу та скорочення авіапарку

Окрім того, що річна виручка Emirates впала на 66% – до 8,4 мільярда доларів – компанія скоротила свій авіапарк на 11 літаків.

За 2021 фінансовий рік Emirates перевезла 6,6 мільйона пасажирів. Це на 88% менше, ніж було на рік раніше.

Також вперше в історії Emirates Group вдалася до звільнення працівників у різних підрозділах. Загалом штат скоротився на 31%. Тепер в Emirates Group працює 75 тисяч осіб.

Причина невдачі

Як і в багатьох інших компаніях, головною причиною зниження показників називали пандемію COVID-19. Саме через коронавірусні обмеження польоти ще в березні 2020 року припинили на довгий час.

Варто зазначити, що влада Дубая підтримувала Emirates фінансово ще з початку пандемії. Компанія отримала за весь час 3,1 мільярда доларів.

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