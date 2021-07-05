За останні 15 років Воррен Баффет пожертвував акції Berkshire Hathaway на суму близько 2 мільярдів доларів у фонди кожного з трьох своїх дітей. Пітер Баффет, його наймолодший нащадок, в інтерв'ю Wall Street Journal повідомив, що використає частку із батькових мільярдів для відродження міста Кінгстон у штаті Нью-Йорк.

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Мільярдер планує роздати 99% власних коштів

Воррен Баффет, інвестор-мільярдер і генеральний директор Berkshire, у 2006 році пообіцяв віддати понад 99% свого статків на благі цілі. Минулого місяця він дістався щонайменше половини шляху до цієї мети. Цьому сприяла передача 14 мільйонів акцій власної бізнес-імперії до фонду Пітера Баффета NoVo.

Сьогодні ці акції коштували б майже 4 мільярди доларів і становлять більшу частину з 17,5 мільйона акцій, які він виділив для організації свого сина.

Чим займається Фонд NoVo Заснований у 2006 році Дженніфер і Пітером Баффет, фонд NoVo став одним з найбільших приватних фондів у світі, що підтримують ініціативи, спрямовані безпосередньо на дівчат і жінок. В тому числі на припинення насильства стосовно дівчат і жінок та підтримку дівчат-підлітків. NoVo також працює над розвитком соціального та емоційного навчання, підтримує спільноти корінних народів і сприяє розвитку місцевої економіки.

На що йдуть мільярди Баффета-старшого

Пітер використовував вклади свого батька, щоб купити за 13 мільйонів доларів землі поблизу Кінгстона і перетворити їх у місцевий сільськогосподарський центр. Він також фінансував фестиваль, на якому художники могли обмінювати свої роботи на медичні послуги, купив старий дилерський центр Honda і переобладнав його в будинок для місцевого продовольчого кооперативу. А також перетворив місцеву радіостанцію в некомерційну громадську мовну компанію, вільну від реклами.

Пітер, затятий критик недоліків капіталізму і переконаний прихильник прав трудящих і суспільної роботи, хоче, щоб місто Кінгстон стало прикладом соціально справедливішої громади.

Воррен Баффет та наймолодший син мають різні погляди на окремі речі

Пітер і його батько не доходять до спільного бачення з деяких питань, але очільник Berkshire заявив, що він не підтримує "нестримний капіталізм", і вони з сином "однаково мислять в принципових речах". Дійсно, Пітер заявив The Journal, що він глибоко поважає роботу свого батька і розділяє його філософію в тому, що потрібно заробляти на життя улюбленою справою.

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Пітер Баффет втратив величезні статки, але не шкодує про це

Окрім своєї філантропічної діяльності, Пітер відомий як музикант, який отримав премію "Еммі" і як особа, що втратила величезні статки. Коли в 1977 році йому виповнилося 19 років, він отримав у спадок акції Berkshire Hathaway на суму 90 000 доларів.

Тоді він перевів у готівку ці акції, аби здійснити власні мрії у музичній кар'єрі. На сьогодні ці акції коштували б понад 200 мільйонів доларів.

Я не шкодую про це ні секунди. Життя – це те, що ти робиш. Я використав власні можливості, щоб купити щось неймовірно цінніше, аніж гроші: я використав можливість купити час,

– написав Пітер Баффет про власне рішення у мемуарах.