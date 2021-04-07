Зруйнувати стереотип: Volvo дозволить чоловікам йти у декретну відпустку на 6 місяців

Автовиробник Volvo оголосив, що запровадить батьківську відпустку на 24 тижні – пів року – у всіх країнах. У такий спосіб намагаються усунути гендерні стереотипи у компанії.

Нові правила почнуть діяти вже з 1 квітня. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у Volvo завжди складала 6 місяців, але для чоловіків це визначалося національним законодавством.

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Ми хочемо створити культуру, яка підтримує рівне батьківство для всіх статей,

– заявив виконавчий директор Хакан Самуельссон.

Він додав, що баланс вимог на роботі та сім'ї допомагає подолати гендерний розрив і дозволяє кожному досягти успіху у своїй кар'єрі.

Нова політика Volvo дозволяє всім законним батькам брати відпустки протягом 24 тижнів. Зокрема, правило діє і для:

усиновителів;

прийомних та сурогатних батьків;

обох партнерів в одностатевих парах.

Нововведення буде недешевим задоволенням

Керівник відділу корпоративних функцій Ганна Фагер сказала, що Volvo хоче встановити новий глобальний стандарт для людей. Визнають, що такі зміни будуть витратними для компанії.

Це буде коштувати мільйони доларів, але це правильно робити, і ми сподіваємось, що за нами підуть й інші,

– зауважив Самуельссон.

У компанії припускають, що такий крок призведе до того, що більше жінок займатимуть керівні посади. "Ми не хочемо бачити, як жінок обганяють, коли у них є діти", – додав Самуельссон.