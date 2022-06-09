Як повідомляють росЗМІ, співробітників складальної лінії Volkswagen у Нижньому Новгороді просять звільнитись. За це їм гарантовано виплатять грошову компенсацію.

Читайте також Бракує літаків: російська авіакомпанія не запускатиме свій лоукостер

Виробництво простоює уже кілька місяців

Двісті російських співробітників, які займаються складанням автомобілів Volkswagen / Skoda на базі групи ГАЗ можуть залишитись без роботи. Їм пропонують самостійно написати заяви на звільнення й отримати за це компенсацію у розмірі заробітної плати за шість місяців.

Зауважимо, що складальна лінія й так від березня не працює. Й у Росії не впевнені, чи відновить вона свою діяльність найближчим часом. А все тому, що на ГАЗ накладені санкції з боку США.

Росіянам потрібно поквапитись

Якщо встигнути звільнитись до 17 червня, то вони отримають компенсацію за 6 місяців.

Натомість тим, хто буде довго думати – до 29 червня – світить лише сума еквівалентна заробітній платі за 5 місяців.

Крім того, турботливі німці пропонують медичну страховку до кінця року, а також IT-обладнання, якщо воно використовувалось співробітником.

Зауважимо, що складальна лінія припинила свою роботу 3 березня. За деякими даними, у Skoda передбачають, що простій триватиме щонайменше до вересня. Але всі прекрасно розуміють, що це лише формальні заяви, адже вплив санкцій унеможливлюватиме відновити роботу.

Але покидати ринок Росії Volkswagen не готовий

Попри труднощі та фінансові втрати, автоконцерн не планує покидати ринок Росії. І це при тому, що довелось зупинити випуск автомобілів і на своєму заводі, розташованому в Калузі.

Тим часом у Росії закривають магазини Huawei

Крамниці, в яких продавали пристрої Huawei, у Росії вирішили зачинити. Причин для ухвалення такого рішення відразу декілька. Головна – санкції, накладені проти країни-агресорки через війну, розв'язану в Україні.

Внаслідок цього скоротились поставки пристроїв, тож склади зараз пустують. А вишенькою на торті стало погіршення добробуту росіян. У них немає достатньо грошей, щоб вкладатись зараз у ґаджети.

Тим часом Росія поспішає компенсувати збитки, пов'язані з ембарго на нафту: дивіться відео