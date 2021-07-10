Volkswagen за перше півріччя заробив більше, ніж за 2020 рік: гендиректору продовжили контракт

Volkswagen все швидше відновлюється від коронокризи минулого року. Навіть гостра нестача чипів поки не може зупинити відновлення автомобільного гіганта. У першій половині року автовиробник з Вольфсбурга зафіксував значне поліпшення операційного прибутку і продажів.

Попередні дані були опубліковані Volkswagen в цю п'ятницю, а повна звітність про результати півріччя буде оголошена наприкінці місяця.

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Різкий стрибок продажів і прибутку Volkswagen

За даними групи, в першому півріччі продажі "сильно" виросли. Що стосується поставок клієнтам автомобілів, Volkswagen, ймовірно, досягне рівня в п'ять мільйонів автомобілів, як в докризовому 2019 році, попри відсутність чипів. У першій половині минулого року концерн поставив клієнтам по всьому світу всього 3,9 мільйона автомобілів.

Операційний прибуток в першій половині 2021 року становитиме близько одинадцяти мільярдів євро. Через пандемії коронавірусу група з Вольфсбурга раніше повідомляла про операційні збитки у розмірі близько 800 мільйонів євро за 2020 рік. Volkswagen зараз працює навіть краще, ніж в першій половині 2019 року. Чистий прибуток компанії склав десять мільярдів євро. У виробничому відношенні Volkswagen вже заробив в першій половині 2021 року більше, ніж у 2020 році в цілому.

Інвестори та аналітики здивовані результатами Volkswagen

Високий операційний результат також здивував більшість інвесторів і аналітиків, які чекали поліпшення, але не настільки хороших показників. Ці дані сприяли зростанню акцій VW на майже 6%.

Які марки автомобілів "тягнуть" продажу вгору

Volkswagen виграє насамперед від хороших результатів продажів двох своїх преміальних брендів, Porsche та Audi, для яких криза практично не помітна. Дочірня лізингова компанія VW Financial Services, яка отримала особливо великий прибуток від бізнесу з автомобілями, що були у використанні, також опублікувала солідні показники. Група також повідомила про значне поліпшення показників продажів в США.

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Брак чипів гальмує Volkswagen

У першому кварталі Volkswagen не зміг виробити близько 100 000 автомобілів через відсутність чипів. У другому кварталі показники орієнтовно будуть аналогічними. Інвестори очікують, що ситуація з поставками чипів істотно не покращиться до четвертого кварталу 2021 року.

Бізнес Volkswagen "просів" у Китаї

Вперше знаки питання виникли в важливому бізнесі в Китаї, де VW Group продає близько 40 відсотків усіх своїх автомобілів.

Прибутковість на китайському ринку вперше за довгий час впала нижче десяти відсотків,

- заявили в компанії.

Дочірні підприємства китайської групи в минулому завжди заробляли дуже добре і перераховували в Вольфсбург не менше трьох мільярдів євро додаткових доходів.

Нові невтішні фінансові показники в Китаї в цей час не показані в операційних результатах, оскільки прибуток від Китаю відбивається у фінансових результатах, які Volkswagen ще не опублікував. У Китаї марка Volkswagen Passenger Cars більше страждає від нестачі мікросхем, разом з тим бренд Skoda також показала не найкращі показники продажів.

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Хороші результати допомогли гендиректору Volkswagen AG продовжити контракт

Хороші цифри у фінансових звітах виявилися "на руку" генеральному директору Герберту Діссу. Після публікації фінансових даних наглядова рада Volkswagen обговорила можливе продовження контракту з Гербертом Діссом. В результаті чого гендиректор Volkswagen AG Герберт Дісс залишиться на чолі компанії до жовтня 2025 року.