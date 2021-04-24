Volkswagen вимагає, аби ексгендиректор компанії Мартін Вінтеркорн виплатив понад 1 мільярд євро. Це називають компенсацією за "дизельгейт".

Вінтеркорн – не єдиний. Volkswagen вимагає компенсації у 4 інших колишніх головних менеджерів.

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Зокрема, у Volkswagen є претензії до:

ексглави дочірньої Audi Руперта Штадлера ;

; колишнього члена правління Audi Ульріха Хакенберга ;

; колишнього члена правління дочірньої Porsche Вольфганга Хатца ;

; ексчлена ради правління Audi Стефана Кнірша.

У чому звинувачують Вінтеркорна

Компанія 22 вересня 2015 року визнала, що оснастила 11 мільйонів дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке неправильно вимірює викиди вихлопних газів. Таке шахрайство виявили американські регулятори. Через 4 дні після цього Вінтеркорн пішов у відставку.

Його звинувачують у тому, що майже за 2 місяці до скандалу Вінтеркорн знав про використання нелегального софта на 2-літрових дизельних моторах. Однак головний менеджер не вжив відповідних заходів.

Цікаво! У мережі поширювали інформацію про те, що компанія Volkswagen хоче змінити одну букву в назві. Мовилось про нову назву Voltswagen. Згодом виявилося, що це був лише жарт.