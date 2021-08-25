Volkswagen відмовляється від м'яса: у їдальнях компанії більше не продаватимуть фірмові сосиски

Німецький автовиробник Volkswagen перестане подавати м'ясні страви у своїх їдальнях. Нещодавно компанія прибрала з меню продукцію тваринного походження у їдальні штаб-квартири у Вольфсбурзі.

Понад 60 тисяч співробітників більше не зможуть поласувати, зокрема, фірмовими сосисками. Щодня Volkswagen виробляла близько 18 тисяч сосисок зі свинини, і це навіть більше, ніж автомобілів. Лише у 2018 році компанія реалізувала понад 6,8 мільйона ковбасних виробів своїм працівникам.

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Пошук альтернативи

М'ясні страви у їдальнях Volkswagen замінять на більш екологічні продукти, зокрема, подаватимуть веганські гамбургери з котлетами з джекфрута та баклажанів.

Власна лінія м'ясної продукції, в тому числі легендарні сосиски, у Volkswagen з'явилась ще у 1973 році. Однак повністю відмовитись від неї планують вже до кінця 2025 року.

Їжа у наших їдальнях стає кращою та здоровішою. Менше м'яса, більше овочів та кращі інгредієнти – все це величезний крок вперед. Хороша їжа позитивно впливає на здоров'я, настрій, а отже, і на продуктивність праці,

– заявив Герберт Дісс, голова правління Volkswagen Group.

Нагадаємо, що раніше засновник рослинних альтернатив товарам тваринного походження Beyond Meat виступив за введення окремого податку на м'ясо. Таку позицію доволі сильно розкритикували у мережі.