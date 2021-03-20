Акції компанії Volkswagen зросли на 12%, а ринкова вартість перевищила 136 мільярдів євро. Такі дані – за підсумками торгів на Франкфуртській біржі. Volkswagen стала найдорожчою публічною компанією у Німеччині, обігнавши SAP.

Варто зазначити, що на початку торгів капіталізація автовиробника досягла 140 мільярдів євро. Тоді ринкова вартість SAP становила 127 мільярдів євро.

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Компанія вже займала лідертство – це було 6 років тому. Позиції Volkswagen підірвались, коли спалахнув скандал із заниженням показників шкідливих викидів дизельних автомобілів.

Volkswagen вражає успіхом. Лише з початку 2021 року ціна акції компанії зросла на 62%. Відомо, що найбільше вартість почала рости після того, як його керівництво оголосило про плани масштабних інвестицій у виробництво батарей. Також однією з новин було постійне збільшення частки електромобілів.

Цього разу компанія не збирається здавати позиції. Вона планує бути лідером щонайменше до 2025 року.

Довідка. Volkswagen готується до електричної революції. Компанія позмагається з Tesla за лідерство на ринку електромобілів.