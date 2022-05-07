Генеральний директор Volkswagen повідомив, що німецька компанія залишає відкритими варіанти щодо того, як вона буде забезпечує потужність свого заводу у Вольфсбурзі. За його словами, вугілля залишається актуальним варіантом для них у зв'язку з постійною напругою у відносинах між Росією та Європою.

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Компанія Volkswagen не відмовляється від вугілля

У гендиректора німецького автогіганта Герберта Дісса запитали наскільки його турбує припинення постачання газу з Росії, а також як це може вплинути на компанію.

Насправді це реальні загроза, тому що дуже важко передбачити, що може статися. Тут у Вольфсбурзі ми досі маємо вугільні електростанції, які ми хотіли й ми переводимо на газ,

– додав він.

Завод Volkswagen Вольфсбурзі площею 6,5 мільйона квадратних метрів використовує дві когенераційні установки, які забезпечують його теплом та електроенергією. Компанія мала на меті замінити вугільні котли на газові та парові турбіни. Головна ціль – знизити викиди вуглекислого газу, проте світові події спонукають наразі переосмислити це рішення.

Генераційна установка – обладнання для спільного виробництва електроенергії та тепла, яке функціонує на основі газопоршневих і газотурбінних двигунів.

Гендиректор Volkswagen заявив, що все готово, але вони трохи коливаються та будуть стежити за розвитком ситуації у світі. За його словами, компанія може адаптуватися, має змогу трохи продовжити роботу їхніх вугільних електростанцій, але водночас сподіваються, що це не надовго. Герберт Дісс підкреслив, що у майбутньому вони прагнуть перейти на газ, як тільки зможуть забезпечити постачання. Дані про позиції Volkswagen на ринку станом на 7 травня 2022 року:

вартість акцій коливається на рівні 21,17 долара за актив;

за актив; тоді як ринкова капіталізація німецької компанії становить 108,5 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.