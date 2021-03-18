Volkswagen готується до електричної революції. Про амбіційні цілі автомобільного гіганта та ситуацію на ринку — читайте у нашому матеріалі.

Акціонери Volkswagen нарешті зрозуміли, що відчували інвестори Tesla, чиї акції невпинно росли протягом останнього року. Компанія Volkswagen заявила про свої амбітні плани на ринку електромобілів, після чого її акції зросли на 16%.

Цікаво Менше не виходить: скільки годин спить Ілон Маск

Революція на світовому ринку.

Volkswagen планує побудувати 6 заводів для виготовлення акумуляторів у країнах Європи до 2030 року.

Генеральний директор VW Group Герберт Дісс наголосив, що електротранспорт став основним напрямком роботи компанії та додав, що команда оновлює правила формування вартості товару.

Очікують, що через 10 років 70% проданих в Європі позашляховиків та седанів від Volkswagen будуть з акумуляторами.

Електромобіль / Фото unsplash

Така стратегія викликала підвищену зацікавленість інвесторів, тоді як аналітики пильно стежать за розвитком ситуації.

Зокрема, колумніст Крістофер Томпсон зазначив, що у 2020 році продажі електромобілів VW втричі збільшились.Йдеться про 422 000 проданих автівок.

Ціллю компанії на 2021 рік є 1 мільйон проданих електромобілів, тоді як до 2025 року вони хочуть досягнути позначки у 3 мільйони.

Томсон припустив, що VW може використати для досягнення цієї мети дочірню компанію спортивних автомобілів Porsche, яка займається створенням акумуляторів.

Читайте також Як створити позитивну ділову репутацію: 3 секрети бізнесмена Сімона Масса

Час складних рішень

Автомобільний аналітик Девід Леггетт в коментарі GlobalData додав, що попереду час ухвалення важких рішень, оскільки VW керував програмним та апаратним забезпеченням для того, щоб організувати поліпшення робочих процесів з мінімальними витратами.

Volkswagen / Фото unsplash

Леггетт пояснив, що продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згорання на ринках у всьому світі – це перевага Volkswagen. По-перше, націнки на ці автівки є більшими, ніж на електромобілі. По-друге, такий хід допоможе фінансувати перехід на електромобілі протягом наступного десятиліття.

Інвестиційний банк UBS прогнозує кінець епохи. Йдеться про те, що частка електромобілі може сягнути 20% вже до 2025 року, 50% – до 2030 року, 100% – до 2040 року.

Це стрімке зростання у порівнянні з даними IHS Markit, згідно з якими у 2030 році 18,1% проданих автомобілів у світі будуть з акумуляторними батареями BEV, проти 12,1% у 2025 році.

Автор: Віта Свірневська