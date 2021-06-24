Власник Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay досі їздить на роботу велосипедом

Мільярдер Марек Пєхоцкі, який заробив мільярдні стати, і надалі не змінює своїм принципам. Польський магнат роздрібної торгівлі одягом, уникає громадськості, мало фотографується, а на роботу їздить не на лімузині, а велосипедом

І це при тому, що його сімейний фонд накопичив статки в розмірі близько 1,1 мільярда доларів, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index. З листопада минулого року акції LPP виросли більш ніж у два рази, оскільки інвестори оцінили можливості компанії в галузі електронної комерції, попри те, що пандемія вдарила по продажах у звичайних магазинах.

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Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay – це все бренди Марека Пєхоцкі

Сімейний бізнес, що не продається

LPP Spółka Akcyjna — польська компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом, яка займається дизайном, виробництвом та розповсюдженням одягу. У своєму портфоліо компанія має п’ять брендів: Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay.

За словами представника компанії, 60-річний Піхоцькі наполягає на тому, щоб його не називали мільярдером. Він стверджує, що багатство більше не належить йому. У 2018 році він передав свої акції в фонд, бенефіціарами якого є він сам, кілька членів його сім'ї та інші особи. Фонду заборонено продавати акції LPP.

Модель власності гарантує, що компанія не буде продана найближчим часом. Для співробітників це чудова новина,

– сказав Славомир Лобода, заступник генерального директора LPP.

Турецькі светри – початок мільярдного бізнесу

Марек Пехоцкі розпочав бізнес в 1991 році разом з Єжи Луб'янцем, коли Польща перетворювалася на країну із ринковою економікою. Спочатку компанія імпортувала турецькі светри.

Турецькі светри у 90-ті мали майже всі модники / Фото Sykhiv

Сьогодні LPP має понад 1800 магазинів у 25 країнах, згідно з останнім річним звітом. Ціни на її бренди, серед яких Reserved, Mohito і Cropp, найчастіше нижчі, ніж у західних конкурентів.

Пожежа у Бангладеші та невдалі колекції ледь не погубили бізнес

Компанія LPP мала значні труднощі у 2010-х роках, коли пожежа знищила її субпідрядника в Бангладеш, а деякі колекції були погано прийняті. Це призвело до того, що компанія втратила клієнтів.

Ми були занадто захоплені розширенням і не бачили, що колекція, яку ми хотіли продати, була просто жахливою,

– сказав Марек Пєхоцкі у 2017 році.

У відповідь на це Марек Пєхоцкі скоротив дивіденди та використовував прибуток для підвищення зарплати дизайнерам і найму більшої ще більшої кількості талановитих працівників. Він також інвестував в такі області, як електронна комерція, і надав співробітникам більше самостійності. Саме ці кроки стали важливими під час пандемії

Перехід не електронну комерцію сприяв розвитку бізнесу

Після раптового закриття магазинів, в яких зберігалося понад 90% нашого одягу, нам потрібно було швидко перебудувати логістику, щоб наші запаси були доступні для онлайн-продажів,

– каже Славомир Лобода, заступник генерального директора LPP.

У фінансовому році, який закінчився в січні, LPP більш ніж подвоїла свій дохід від електронної комерції в порівнянні з попереднім фінансовим роком. Проте, чистий збиток за 12-місячний період склав близько 190 мільйонів злотих (50 мільйонів доларів).

Україна, Польща та Росія – основні джерела прибутку LLP

Колишні амбіції Марека Пєхоцкі по розширенню в західних країнах залишаються в основному нереалізованими. Згідно з останнім річним звітом, у компанії 19 магазинів в Німеччині та один у Лондоні.

Магазин Reserved у Лондоні / Фото Bloomberg

Але в останні роки вона зосередилася на Східній Європі. Згідно зі звітом, трьома найбільшими джерелами доходу компанії є Польща, Росія та Україна.

На думку одного з аналітиків, немає нічого поганого в тому, що пріоритет віддається саме цим країнам.

Це прибуткові ринки. Нема потреби виходити в Західну Європу тільки заради того, щоб бути там,

– наголошує Конрад Грига, аналітик Erste Group Bank SA у Варшаві.

Нетиповий мільярдер у світі бізнесу одягу

Марек Пєхоцкі не є типовим модним магнатом. Він уникає подіумних показів, ділових заходів та зустрічей зі знаменитостями.

В нього немає власного офісу.

У штаб-квартирі LPP в Гданську у нього немає окремого офісу, він вважає за краще сидіти за вільними столами серед команд дизайнерів.

На роботу велосипедом, а фото не знайти у мережі

Його обличчя немає на шпальтах видань та в мережі, він не прагне публічності, і дуже щасливий від того, що йому не доводиться змінювати власний стиль життя. Завдяки непублічності польський мільярдер має можливість спокійно їздити на роботу на велосипеді.