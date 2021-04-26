Власник Louis Vuitton і Dior продає залишки розкішних тканин за "смішну" ціну

LVMH розпочав продаж невикористаних тканин своїх найвищих брендів, включаючи Louis Vuitton та Dior. Варто зазначити, що ціни – дуже вигідні.

Тканину продають у новому інтернет-магазині Nona Source. Представник LVMH підтвердив, що усі модні бренди LVMH надаватимуть тканину на продаж.

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LVMH володіє, зокрема:

Louis Vuitton;

Christian Dior;

Givenchy;

Stella McCartney;

Celine.

Магазин призначений лише для Європи. У LVMH заявили, що не планують запускати його навіть у США. Він відкритий для певних власників бізнесу – модельєрів.

Як купити тканину

Кожен підприємець повинен створити для здійснення покупок обліковий запис із зазначенням назви своєї компанії та реєстраційного номера.

Потенційні покупці можуть здійснювати пошук за типом тканини, вагою та використанням. Ціни стартують від 3 євро за метр підкладкових матеріалів та до 50 євро за метр кашеміру.

Деталі про магазин

Ним керує команда з 3 осіб, яка раніше працювала у торгових марках, що належать LVMH.

Вони зібралися у 2019 році в рамках програми LVMH Disrupt, Act, Risk to Be Entrepreneur (DARE), яка дозволяє тисячам співробітників LVMH представляти нові ідеї керівництву та перетворювати їх на реальні проєкти.

Зараз ці співробітники працюють штатно на Nona Source.