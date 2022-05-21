Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay вирішив продати бізнес у Росії Китаю

Брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay володіє LPP SA – польський ритейлер та виробник одягу. Станом на травень 2022 року він вирішив продати свій російській бізнес китайському консорціуму.

Відповідну новину опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Водночас назву нового власника бізнесу наразі не розкривають.

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Окрім того, сума угоди – також невідома. Китайський власник не використовуватиме товарні знаки та бренди, які належали LPP. Він не матиме права на це. Водночас новий власник зможе продавати усі товари, які належать російському підрозділу LPP.

За даними ЗМІ, магазини на території країни-окупантки відкриють вже найближчим часом.

Ще у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну LPP повідомила про завершення усіх необхідних заходів для закриття магазинів на території держави-агресорки.

Окрім того, ще до цього оголошення компанія призупинила:

транспортування товарів у Росію;

інвестиції та плани розвитку.

Окрім того, LPP закрила інтернет-продаж всіх своїх брендів на території Росії. Згодом стало відомо, що LPP SA має намір продати свій бізнес на території країни-агресорки.

McDonald's повністю йде з російського ринку

Після 32 років роботи McDonald's ухвалив рішення повністю вийти з російського ринку. У травні 2022 року стало відомо, що бізнес на території країни-окупантки вже почали продавати.

Відповідне рішення McDonald's завдасть Росії серйозних збитків.

Наразі свій бізнес у Росії у McDonald's збираються продати місцевому покупцю. Він більше не зможе використовувати назву, логотип або бренд McDonald's. Компанія повідомила, що до повного закриття працівникам виплачуватимуть зарплату.

Станом на 21 травня 2022 року ресторани McDonald's також не працюють по всій території України. Компанія повідомила, що заклади не розпочнуть приймати відвідувачів до кінця війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під тиском співробітників та споживачів з російського ринку вийшли також:

Starbucks;

Yum Brands;

KFC;

Pizza Hut.

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