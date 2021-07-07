Востаннє комуністичній владі не сподобалось рішення стартапу Didi Global Inc., китайському аналогу сервісу таксі Uber, розпочати публічний продаж акцій на фондовій біржі США.

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Компанії країни отримали попередження про посилені перевірки та контроль, через що технологічні гіганти на кшталт Tencent, Alibaba, Baidu тощо суттєво втратили прихильність інвесторів.

Чому компанії втрачають гроші

Інвестори побоюються, що владні утиски компаній китайського походження продовжуватимуться. Тож вкладники масово продають придбані акції, щоб лімітувати всі ризики, через що вартість компаній суттєво знижується.

Очевидно, що влада Китаю надалі тільки сильніше затягуватиме паски, тож я продав 2/3 своїх акцій, зокрема в Tencent та Alibaba,

– розповідає Пол Понг, інвестор та генеральний директор Pegasus Fund Managers Ltd.

До слова, суттєві втрати понесли 10 китайських компаній, у тому числі 3, які зареєстровані у США. Індекс Hang Seng Tech, до якого входять безліч технологічних гігантів Китаю, знизився на 1,9%, а згодом ще на 0,6%. Акції Alibaba впали на 1,7%, а Tencent – на 1,9%, що стало одним з найсуттєвіших падінь показників.