Вийшло аж з 3 спроби: як українці створили найкращий стартап для вивчення мов Preply

Україні заснували платформу для вивчення іноземних мов онлайн Preply. Проте створити кількасот мільйонний бізнес вдалося не одразу.

У засновників Preply було кілька спроб запуску перш ніж вони дійшли до платформи в тому вигляді, в якому вона є зараз. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів співзасновник стартапу Дмитро Волошин.

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Три спроби до успіху

Перша ітерація Preply називалася FindGuru. Засновники хотіли побудувати маркетплейс для курсів англійської мови в Києві. Але недооцінили, наскільки локальний ринок маленьких бізнесів неготовий до "диджиталізації".

За перший місяць ми заробили 100 гривень. Ми зрозуміли, що ринок не був готовий до того продукту, який ми будували. Він і досі неготовий. Дмитро Волошин Співзасновник Preply

Вдруге продукт запустили вже під назвою Preply на американському ринку. Ідея полягала у підготовці користувачів до американського ЗНО. За словами Дмитра, це вже краща історія: перший місяць приніс 500 доларів. Але щоб їх заробити, засновники витратили 3 тисячі доларів. Підприємець пояснює цю невдачу невмінням робити правильний маркетинг.

Що дуже важливо в стартапі — це швидко рости і масштабуватися. І, можливо, в тій ідеї у США в нас був якийсь шанс вирости, але ми не знали як це зробити швидко,

– наголошує Дмитро Волошин.

Тож засновники повернулися в Україну. Третьою ітерацією, яка нарешті спрацювала, стало Preply, яке користувачі знають сьогодні. Це маркетплейс для викладачів мов, з якими можна займатися онлайн.

Після успішного запуску у Києві, Preply почав масштабуватися на інші міста, а також країни – в Росію, Казахстан, Білорусь. Щоправда, після початку війни на Сході засновники змінили свою стратегію та переорієнтувалися на Захід. Якщо, у 2014 році 90% доходу стартапу приносили країни колишнього СРСР, то тепер лише 5%. Ключовий ринок — Захід.

Що таке Preply Це платформа для вивчення близько 50 іноземних мов онлайн. На ній користувач може знайти собі кваліфікованого викладача з будь-якого куточку світу. Preply входить у рейтинги найкращих стартапів з українським корінням та неофіційно оцінюється в сотні мільйонів доларів. Стартап заснували Сергій Лук'янов, Дмитро Волошин та Кирило Бігай.