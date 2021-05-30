Енді Джессі, на даний час очолює Amazon Web Services – дочірню компанію Amazon, яка займається хмарними розрахунками, з моменту її створення у 2003 році. Він обійме посаду генерального директора Amazon після року, в якому компанія відзвітувала про величезні прибутки та прийняла на роботу півмільйона людей.

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Проте йому також доведеться боротись з дедалі більшим контролем з боку регулюючих органів та зростаючими вимогами акціонерів поліпшити практику різноманіття і вплив компанії на цивільні права, а також допомагати інтегрувати та розвивати розважальний контент після оголошення в середу про придбання компанією Amazon кіностудії MGM за 8,45 мільярда доларів.

Енді Джессі очолить Amazon / Фото Associated Press

Енді добре відомий в компанії, він працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Енді ніколи не дозволить Всесвіту зробити нас стандартними,

– сказав Джефф Безос на своєму останньому щорічному зібранні в посаді генерального директора у середу 26 травня.

Джефф Безос постарався запевнити інвесторів у тому, що компанію чекає світле майбутнє під керівництвом нового лідера, і повідомив їм, що компанія продовжить активно впроваджувати інновації, попри свої величезні масштаби, включаючи інвестиції в автономні засоби доставки та супутникові пристрої, відомі під назвою Kuiper, для забезпечення високошвидкісної широкосмугового зв'язку з низькою затримкою.

Я можу гарантувати вам лише те, що жодна з цих ідей гарантовано не спрацює. Єдиний спосіб отримати прибутковість вище середнього – це піти на ризик, і багато з цих ідей гарантовано не зазнають невдачі,

– наголосив Джефф Безос.

Енді Джессі не виступав перед акціонерами на зборах

Джефф Безос також відповів на питання про закиди компанії щодо правил конкуренції та контролю з боку регулюючих органів, на наступний день після того, як округ Колумбія подав антимонопольний позов проти Amazon, який вважається першим позовом проти компанії з боку державного органу США.

Джефф Безос запевняє у нестандартності мислення Енді Джессі / Фото Getty Images

Джефф Безос окремо виділив хмарний бізнес Amazon, зазначивши, що він працює в конкурентній галузі з іншими гравцями, які швидко ростуть, включаючи Twilio і Snowflake.

Ми стикаємося з жорсткою конкуренцією з боку компаній, які чудово себе зарекомендували, скрізь, де ми ведемо бізнес, в будь-якій галузі. Ми розуміємо, що з успіхом приходить пильна увага, і ми це вітаємо. Наші цілі збігаються з цілями конкурентів: низькі ціни, широкий вибір, зручність і інновації, що постійно удосконалюються,

– сказав він.

Акціонери не хочуть бачити Джеффа Безоса головою ради директорів

Коментарі Безоса прозвучали після того, як Amazon відхилила більше десятка пропозицій акціонерів, в тому числі пропозицію не допустити його призначення, після звільнення з посади гендиректора, на пост голови ради директорів, а призначити замість нього незалежного директора.

Інша пропозиція, за даними Forbes, яка привернула значну увагу, але не отримала підтримки більшості, це заклик до керівництва компанії провести сторонній аудит свого впливу на цивільні права, подібно до досліджень, проведеним Facebook і Airbnb. Хоча до цього часу невідомо, як проголосували інституційні інвестори, такі як BlackRock, Fidelity і Vanguard, прихильники проведення аудиту сподівалися, що широка підтримка змусить керівництво Amazon вжити заходів щодо втілення цієї пропозиції у життя. Інші пропозиції закликали провести аудит програмного забезпечення компанії для розпізнавання осіб і ризику його продажу урядам, а також дослідження належної обачності Amazon щодо клієнтів.

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Керівники Amazon також намагалися задовольнити вимоги своїх співробітників, які минулого року намагалися створити профспілку, подавали позови про дискримінацію і переслідування і закликали керівництво компанії посилити наймання співробітників з різним рівнем доходу.

Рекордні прибутки Amazon

В ході зустрічі фінансовий директор Amazon Брайан Т. Олсавскі повідомив, що у 2020 році Amazon прийняла на роботу 500 000 нових співробітників, в результаті чого загальна кількість співробітників компанії перевищила 1,3 мільйона осіб по всьому світу. Він додав, що обсяг продажів Amazon склав 386 мільярдів доларів, збільшившись на 38% в порівнянні з минулим роком. Цей показник був збільшений завдяки підрозділу Amazon Web Services, що лідирує на ринку хмарних обчислень, дохід якого склав 45 мільярдів доларів.

Такі позитивні показники в поєднанні з гучними придбаннями, включаючи покупку MGM за 8,45 мільярда доларів і покупку Whole Foods за 13,7 мільярда доларів у 2017 році, свідчать про те, що Amazon витрачає великі кошти на освоєння нових ринків і галузей.

Енді Джессі доведеться розв'язувати питання, яких уникав Джефф Безос

Але під керівництвом Енді Джессі, який перетворив Amazon Web Services в технологічного гіганта, компанії Amazon доведеться зіткнутися з увагою з боку державних органів, яка невпинна зростає, і потенційною активізацією професійних спілок співробітників Amazon – питаннями, яких Джефф Безос в основному уникав впродовж майже трьох десятиліть.

Хоча це буде нелегко, я передбачаю, що Енді знайде в цьому задоволення, а іноді й радість,

– сказав Джеф Безос на останньому перед відходом з поста гендиректора Amazon засіданні акціонерів компанії.