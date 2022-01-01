Вийдуть на біржу: 5 потенційних IPO 2022 року

Найочікуваніші IPO у 2022 році, скоріш за все, стосуватимуться стрімко зростаючих технологічних та фінансових компаній. За прогнозами експертів, саме вони домінуватимуть за кількістю тих, які цьогоріч стануть публічними.

За даними Dealogic, у 2021 році загальна сума коштів, залучених компаніями під час первинного розміщення акцій, склала понад 301 мільярд доларів. У 2020 році цей показник майже сягнув позначки у 168 мільярдів.

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5 потенційних IPO у 2022 році

В умовах притоку венчурного капіталу, деякі з найбільших приватних технологічних компаній утримались від проведення IPO у 2021 році, оскільки не потребували додаткових фінансових вливань. Однак у 2022 році IPO очікують щонайменше від 5 великих компаній.

1. Stripe

Компанія, що розробляє рішення для отримання та обробки електронних платежів. Заснована 2009 року у невеликому офісі в Дубліні. За останніми даними, її оцінка сягає 95 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Така сума робить Stripe найдорожчим приватним технологічним стартапом США.

Наразі у компанії працює понад 4 тисячі співробітників по всьому світу. Серед клієнтів сервісу Stripe – Amazon і DoorDash, завдяки чому річний дохід стартапу становить понад 7,5 мільярда доларів.

Фінансовий сервіс Stripe / Фото Stripe

2. Instacart

Після звільнення з Amazon і переїзду у Сан-Франциско, розробник Апурва Мехта спробував свої сили у запуску власних стартапів. До Instacart, заснованого 2012 року, 20 розробок підприємця провалились.

Попри численні невдачі, Instacart зараз успішно займається доставкою продуктів онлайн. У 2020 році виторг компанії зріс втричі і склав 1,5 мільярда доларів.

Сервіс доставки їжі Instacart / Фото Instacart

3. Discord

У 2015 році Джейсон Сітрон заснував Discord, щоб допомогти командам розробників безперешкодно спілкуватись дистанційно. Однак сервіс став неймовірно популярним серед геймерів, що згодом і забезпечило компанії стрімке зростання.

На тлі пандемії Discord налічував 150 мільйонів активних користувачів щомісяця. Microsoft намагалась придбати сервіс у 2020 році за 10 мільярдів доларів, однак компанія вирішила залишитись незалежною.

У ході нещодавнього раунду фінансування Discord залучила 500 мільйонів доларів, завдяки чому її вартість зросла до 15 мільярдів доларів.

Платформа Discord / Фото Discord

4. Impossible Foods

У 2011 році професор Стенфорда Патрік Браун вирішив кинути виклик традиційній м'ясній продукції. Його компанія Impossible Foods спершу випустила котлети для бургерів на рослинній основі, і згодом розширила постачання на десятки тисяч торгівельних точок.

У компанії працює понад 800 співробітників, і у 2022 році засновник планує зробити її декакорном, перетнувши позначку ринкової капіталізації у 10 мільярдів доларів.

Рослинна альтернатива м'ясу від Impossible Foods / Фото Impossible Foods

5. Airtable

Троє однодумців заснували компанію Airtable, яка розробляє хмарний інструмент для спільної роботи команд. З 2012 року стартап залучив таких відомих клієнтів, як Netflix і Shopify. Від початку 2020 року компанія отримала 735 мільйонів доларів інвестицій, а оцінка ринкової капіталізації склала 11,7 мільярда доларів.

Хмарний робочий простір для команд Airtable / Фото Airtable