Виторг українського інтернет-магазину IKEA за рік – 500 мільйонів: які товари найпопулярніші

17 травня 2021 , 09:57
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Джерело:

Retailers

В Україні відкрили інтернет-магазин IKEA ще в травні 2020 року. Рівно за рік виторг українського підрозділу склав 503,5 мільйона гривень.

Така цифра є у 2,6 раза більшою, ніж від онлайн-продажу Jysk у 2020 році. З моменту запуску магазину, кількість відвідувачів склала 2 528 431 унікальних осіб.

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Також за рік магазин обробив 148 395 замовлень. Цікаво, що середній чек в інтернет-магазині склав 3 393 гривень.

Інтернет-магазин обігнав конкурентів

Виторг українського підрозділу IKEA за рік склав 503,5 мільйона гривень. Водночас продажі онлайн-магазину Jysk в 2020 році склали 188 мільйонів гривень.

У такий спосіб IKEA обігнала конкуренти у кілька разів.

Українці найчастіше замовляли:

  • коробки для зберігання Parkla;
  • вішаки для одягу Spruttig;
  • герметичні пакети Istad.


Товари, які купували найчастіше / Колаж 24 каналу

Виторг офлайн-магазину IKEA

1 лютого 2021 року в Україні відкрили також офлайн-магазин. Він розташований у Києві. Лише за 3 місяці роботи офлайн-магазину виторг склав приблизно 7,2 мільйона гривень.

Кількість замовлень офлайн-магазину – 8 068, водночас середній чек – 890 гривень. 

Найпопулярніші товари в офлайн-магазині:

  • вішаки для одягу Spruttig;
  • тарілка Oftas;
  • підставка для смартфона Bergenes.


Популярні товари офлайн-магазину IKEA / Колаж 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник