Така цифра є у 2,6 раза більшою, ніж від онлайн-продажу Jysk у 2020 році. З моменту запуску магазину, кількість відвідувачів склала 2 528 431 унікальних осіб.
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Також за рік магазин обробив 148 395 замовлень. Цікаво, що середній чек в інтернет-магазині склав 3 393 гривень.
Інтернет-магазин обігнав конкурентів
Виторг українського підрозділу IKEA за рік склав 503,5 мільйона гривень. Водночас продажі онлайн-магазину Jysk в 2020 році склали 188 мільйонів гривень.
У такий спосіб IKEA обігнала конкуренти у кілька разів.
Українці найчастіше замовляли:
- коробки для зберігання Parkla;
- вішаки для одягу Spruttig;
- герметичні пакети Istad.
Товари, які купували найчастіше / Колаж 24 каналу
Виторг офлайн-магазину IKEA
1 лютого 2021 року в Україні відкрили також офлайн-магазин. Він розташований у Києві. Лише за 3 місяці роботи офлайн-магазину виторг склав приблизно 7,2 мільйона гривень.
Кількість замовлень офлайн-магазину – 8 068, водночас середній чек – 890 гривень.
Найпопулярніші товари в офлайн-магазині:
- вішаки для одягу Spruttig;
- тарілка Oftas;
- підставка для смартфона Bergenes.
Популярні товари офлайн-магазину IKEA / Колаж 24 каналу