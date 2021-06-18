Виторг перевершить очікування, прибутку значно менше: прогноз від Ford на другий квартал

Компанія Ford Motor заявила в четвер 17 червня, що її виторг у другому кварталі "перевершить очікування" і буде значно більшим, аніж роком раніше. Проте чистий прибуток буде "значно нижчим", ніж за аналогічний період минулого року.

Компанія опублікувала розлогу інформаційну довідку перед презентацією генерального директора Джима Фарлі на глобальній конференції Deutsche Bank по автомобільній промисловості.

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Поліпшення ситуації в автомобільній галузі обумовлено значно нижчими, ніж очікувалося, витратами та сприятливими ринковими факторами,

– заявили у компанії Ford Motor.

Ford раніше заявляв, що очікує зменшення обсягів виробництва на орієнтовно 50% від запланованого у другому кварталі через дефіцит комплектуючих, в порівнянні з 17% в першому кварталі.

Покращення прогнозів попри невизначеність

На конференції буде озвучено дані про те, що американський автовиробник спостерігає поліпшення у своєму автомобільному бізнесі попри невизначеність, що зберігається відносно поставок напівпровідникових чіпів, які використовуються в інформаційно-розважальних та інших системах, необхідних для створення автомобілів.

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Перша половина року для автовиробників виявилася кращою, ніж багато хто очікував. Обмеження поставок через проблеми із запчастинами призвело до зростання цін на автомобілі та виторгу.

Обмеження поставок чипів для автомобілів відчутно вдарило по автовиробниках всього світу:

Світ стикнувся з дефіцитом напівпровідників і першими це на собі відчули автовиробники. Зокрема, у лютому Tesla ненадовго зупинила виробництво своєї моделі на автозбірному заводі в Каліфорнії. У травні про призупинку виробництва заявили також Nissan, Suzuki та Mitsubishi.

своєї моделі на автозбірному заводі в Каліфорнії. У травні Очікується, що дефіцит напівпровідників обійдеться світовій автомобільній промисловості у 2021 році в 110 мільярдів доларів.

світовій автомобільній промисловості у 2021 році в У травні Ілон Маск вже заявляв, що проблеми з ланцюгами поставок викликають "шалені труднощі", а дефіцит чипів вплинув на виробничі цілі Tesla.

а дефіцит чипів вплинув на виробничі цілі Tesla. Зараз Tesla веде переговори щодо попередньої оплати поставок комп'ютерних чіпів та розглядає можливість придбання власного заводу із виготовлення чипів.