Зростуть розміри Єдиного соціального внеску (ЄСВ). При цьому розмір Єдиного податку залишиться без змін. Скільки платитимуть підприємці з грудня 2021 року – читайте далі.

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Податки для ФОПів з 1 грудня

1 група:

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати);

гривень (22% від мінімальної зарплати); Єдиний податок – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму станом на 1 січня).

2 група:

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати);

гривень (22% від мінімальної зарплати); Єдиний податок – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати станом на 1 січня).

3 група:

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати);

гривень (22% від мінімальної зарплати); 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.

Нагадаємо, що 2 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Згідно з ним, розмір мінімальної зарплати вкотре зросте з жовтня 2022 року – до 6 700 гривень. Відтоді ФОПам доведеться сплачувати ЄСВ у розмірі 1 474 гривень.