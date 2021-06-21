Ця сума є на 111% більшою, ніж було у 2019 році. Валовий прибуток також збільшився на 93% до – 19 мільярдів доларів.
Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар
Компанія ByteDance до кінця 2020 року вже досягла 1,9 мільярда активних користувачів на місяць. Це стосується усіх платформ, зокрема:
- TikTok;
- китайської версії Douyin;
- агрегатора новин Toutiao.
Операційний збиток
Попри стрімкий ріст, компанія також зазнала операційного збитку у 2,1 мільярда доларів. Водночас у 2019 році ця сума сягнула лише 684 мільйона доларів. З неофіційних джерел відомо, що збиток в основному пов'язаний з виплатою компенсацій акціонерам.
Відомо, що саме реклама є основним доходом компанії на різних платформах. Однак останнім часом гігант почав зосереджуватися і на іграх, чим нарвався на нових конкурентів.
Останні новини TikTok
- Ще у серпні 2020 року адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа назвала компанію загрозою національній безпеці та обмежив роботу сервісу.
- Вже 9 червня 2021 року президент США Джо Байден скасував указ свого попередника.
- Також у новому указі Байдена більше мовиться про захист конфіденційних даних американців.