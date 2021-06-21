Ця сума є на 111% більшою, ніж було у 2019 році. Валовий прибуток також збільшився на 93% до – 19 мільярдів доларів.

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Компанія ByteDance до кінця 2020 року вже досягла 1,9 мільярда активних користувачів на місяць. Це стосується усіх платформ, зокрема:

TikTok;

китайської версії Douyin;

агрегатора новин Toutiao.

Операційний збиток

Попри стрімкий ріст, компанія також зазнала операційного збитку у 2,1 мільярда доларів. Водночас у 2019 році ця сума сягнула лише 684 мільйона доларів. З неофіційних джерел відомо, що збиток в основному пов'язаний з виплатою компенсацій акціонерам.

Відомо, що саме реклама є основним доходом компанії на різних платформах. Однак останнім часом гігант почав зосереджуватися і на іграх, чим нарвався на нових конкурентів.

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